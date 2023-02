Zabrinutost za ekonomiju spustila cijene nafte ispod 84 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima ispod 84 USD, budući da je zabrinutost za ekonomiju, zbog podignutih troškova zaduživanja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), potisnula u drugi plan očekivanja oporavka u Kini.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 43 centa i iznosila je 83,64 USD. Na američkom tržištu, barelom s rokom isporuke u martu trgovalo se po 57 centi višoj cijeni od 76,91 USD, prenosi Hrportfolio.

U fokusu tržišta ove sedmice je zapisnik sa sjednice američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), nakon što su podaci u prošloj sedmici pokazali zastoj u trendu slabljenja inflacije.

Ulagači se pribojavaju da bi Fed u takvim uslovima mogao duže zadržati kamatne stope na višoj vrijednosti.

Viši troškovi zaduživanja značili bi sporiji ekonomski rast i potražnju za naftom.

Ulagače je nakratko umirilo istraživanje S&P Globala, koje je pokazalo ubrzani rast aktivnosti u eurozoni u februaru, najavljujući da izgledi za ekonomiju u zoni primjene zajedničke evropske valute nijesu sumorni kao što se strahovalo.

Značajniji pad cijena zakočila je i nada da će ukidanje strogih mjera suzbijanja kovida utrti put snažnijem rastu kineske privrede i potražnje za naftom.

Trgovci će s pažnjom pratiti i podatke o zalihama u SAD-u kako bi procijenili potražnju. Zbog praznika na početku sedmice, vlada i Američki institut za naftu (API) objaviće izvještaje dan kasnije, u četvrtak odnosno srijedu.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u ponedjeljak barel korpe nafte njenih članica poskupio 29 centi na 82,02 USD.

