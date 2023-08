Za prave efekte sezona mora da traje najmanje 270 dana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sezona mora da traje najmanje 270 dana, kako bi od nje dobili prave efekte, ocijenio je ekonomski analitičar Oleg Filipović i dodao da je za ovu sezonu kasno.

On je za TVCG kazao da informacije diktiraju sezonu, koju su predviđali kao najjaču i poredili je sa 2019, prenosi portal RTCG.

“Došlo je i do nerealnog povećanja cijena hotelskog i vanhotelskog smještaja, cijena u restoranima. To je direktan uticaj informacija da ćemo imati najjaču sezonu”, rekao je Filipović.

On smatra da je neophodna dobra strategija za produžetak sezone.

“Da bi dobili prave efekte, sezona mora da traje najmanje 270 dana”, poručio je Filipović.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) su saopštili da još nemaju tačne podatke, ali da još nije prekoračena rekordna 2019. Cjenovno, prema određenim indeksima, Crna Gora zajedno sa Turskom dobila je ocjenu pristupačne destinacije, iako se na terenu suočavamo s rastom cijena.

“Jasno je da smo za visko platežne goste cjenovno pristupačni, a za manje platežne moći taj rast cijena je uticao na odluku da dođu ili koliko će potrošiti”, kazala je direktorica NTO-a, Ana Tripković-Marković.

Ni u komšiluku ništa bolja situacija. U Dubrovniku su očekivanja ostala neispunjena, ali ne brinu.

“Rekordna neće biti, glavna je za nama, da uđemo u špic očekivanja se neće ostvariti, posebno u privatnom smještaju, malo se radilo na smanjivanju cijena, ne smijemo se s cijenom igrati”, kazao je Dani Banovac iz Udruženja ugostitelja Dubrovnik.

U Dubrovniku ne, ali u ostalim hrvatskim gradovima počela je rasprodaja nepopunjenog smještaja u akcijama koje idu i do 50 odsto.

