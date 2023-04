Za dvije godine dobit 140 miliona

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je u periodu od dvije godine, odnosno od aprila 2021. do kraja marta ove, ostvarila dobit od 140 miliona EUR, saopštio je predsjednik Odbora direktora kompanije, Milutin Đukanović.

On je na konferenciji za novinare kazao da su to preliminarni rezultati, koji se vrlo malo mogu promijeniti, kao i da u tom periodu nije bilo povećanja cijene električne energije.

“Da smo se vodili politikom kako se formiraju cijene drugih energenata, prije svega goriva, to bi za građane bilo veliko opterećenje. Možemo da kažemo da smo po osnovu toga građanima uštedili preko milijardu EUR. Slikovito objašnjeno – onaj građanin koji imao prosječan račun od 33 EUR, povećanjem cijena, njegov prosječan račun iznosio bi 115 EUR“, rekao je Đukanović.

Na konferenciji o poslovanju kompanije u posljednje dvije godine je, kako je saopšteno iz EPCG, konstatovano da je u budžet u posljednja 24 mjeseca uplaćeno 102 miliona EUR, po osnovu dobiti 30 miliona, a po osnovu ostalih dažbina 72 miliona.

„Mi smo u prvom kvartalu prikazali jedan dio rezultata koji se suštinski odnose na prošlu godinu. Tako smo kraj prošle godine završili sa suficitom u našim akumulacijama od 100 gigavat sati (GWh). Mi smo to mogli da prodamo u posljednjih desetak dana decembra i po tom osnovu zaradili bi deset miliona EUR. Međutim, mi smo odlučili da te viškove prodamo u prvom kvartalu ove godine i po tom osnovu zaradili smo 25 miliona EUR. Odnosno, možemo reći ekstra profita 15 miliona EUR“, rekao je Đukanović.

On je naglasio da je EPCG Željezara, kao ćerka firma, već počela da gradi elektrane snage približno dva megavat sata (MW) i da su u kompaniji ubijeđeni da će u EPCG Željezari biti puno značajnih investicija.

Đukanović je podsjetio da kada je novi menadžment došao na čelo firme, 1. aprila 2021. godine, broj redovnih platiša bio je 190 hiljada.

“Dvije godine kasnije, odnosno 31. marta ove godine, broj redovnih platiša je 230 hiljada, što znači da je uvećan za 40 hiljada. Procenat naplate je trenutno preko 100 odsto”, naveo je Đukanović.

Govoreći o projektu Solari 3000+ i 500+, on je saopštio da je do sada ugrađeno preko 17 MW na oko 1,5 hiljada objekata.

Na godišnjem nivou će se prihodovati šest miliona EUR po osnovu oslobođene energije. Sam projekat će biti završen do kraja juna ove godine.

Glavni finansijski direktor EPCG, Miro Vračar, je ocijenio da je kompanija, iako je poslovala u dosta nepovoljnom periodu, prebrodila sve poteškoće i ostala posvećena građanima i državi.

On je naveo da je 2021. godine u državni budžet uplaćeno 61,5 miliona EUR, dok je prošle to iznosilo 40,5 miliona EUR.

Neraspoređena dobit na dan 31. decembar prošle godine iznosila je 68,8 miliona EUR.

„U posljednjih deset godina, ostvareni poslovni rezultat u zbiru zaključno sa prvim kvartalom 2021. godine, odnosno do momenta promjene menadžmenta, je iznosio oko 127 miliona, dok je pozitivan rezultat od 1. aprila 2021. godine do ovogodišnjeg 31. marta iznosio 140 miliona EUR”, rekao je Vračar.

EPCG, prema riječima njenih predstavnika, ima dobru perspektivu i ovaj period su iskoristili na najbolji mogući način.

Oni su poručili da će uraditi sve da EPCG bude lokomotiva privrednog razvoja Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS