Vuković: Pozajmica nema veze sa predstojećim poboljšanjem standarda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zaduženje od 750 miliona USD nema nikakve veze sa predstojećim dodatnim poboljšanjem standarda, koje predviđa najavaljeno povećanje zarada, saopštio je ministar finansija Novica Vuković.

On je kazao da je Ministarstvo finansija, uz kontinuirano praćenje tržišnih uslova, na najodgovorniji i zakonit način pristupilo cjelokupnom procesu emisije obveznica.

„Dakle, država je uspjela da emituje obveznicu od 750 miliona USD na međunarodnom tržištu sa izvedenom kamatnom stopom od 5,88 odsto, zbog vraćanja starih dugova i očuvanja javnih finansija“, rekao je Vuković.

Emisiju je, kako je naveo, podržalo više od 200 globalnih investitora, koji su iskazali dugoročno povjerenje u Crnu Goru.

„Obim potraživanja je dostigao nivo od 4,7 milijardi, što predstavlja preko šest puta više potražnje od neophodnog iznosa“, dodao je Vuković.

On je kazao da je su obveznice emitovane sa rokom dospjeća od sedam godina.

Prema riječima Vukovića, pozajmica je bila neophodna dominantno zbog vraćanja starih dugova iz prethodnog perioda, koji stižu na naplatu ove i sljedeće godine.

„Dakle, ne zadužujemo se za troškove administracije, već zbog ranijih obaveza države koje se moraju redovno izmirivati“, kazao je Vuković.

Time se, kako je dodao, odgovorno čuva državni budžet, budžet svih građana i građanki, odnosno svih poreskih obveznika Crne Gore.

„Vodimo odgovornu politiku javnih finansija – iz prihoda finansiramo potrošnju, odnosno redovno servisiramo sve obaveze, poput plata, socijalnih davanja, penzija“, naveo je Vuković.

On je dodao da su povećali i penzije na 450 EUR iz sopstvenih prihoda, bez potrebe da se za to zadužuju.

„Da budemo jasni – današnja pozajmica nema nikakve veze ni sa predstojećim dodatnim poboljšanjem standarda, koje predviđa najavaljeno povećanje zarada“, kazao je Vuković.

On je rekao da, takođe, nema nikakvih tajnih radnji, da je emisija današnjih obveznica realizovana u skladu sa Zakonom o budžetu i Odlukom o zaduživanju za ovu godinu.

Upravo time je, kako je naveo, utvrđeno da se država u ovoj godini može zadužiti ukupno 1,15 milijardi EUR za obezbjeđivanje nedostajućih sredstava, refinansiranje starog duga, finansiranje kapitalnog budžeta i stvaranje fiskalne rezerve za narednu godinu.

„Napominjemo da je, prema projekcijama Ministarstva finansija, za otplatu duga u ovoj godini predviđeno ukupno 656,7 miliona EUR, od čega se na otplatu glavnice odnosi 518,63 miliona EUR, a na otplatu kamate 138,07 miliona EUR“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su državne obveznice instrument koji izdaju sve suverene države za potrebe servisiranja javnog duga i da ujedno predstavljaju najtransparentniji vid zaduživanja, s obzirom na to da se aktivno trguju na međunarodnom tržištu kapitala.

Vuković je kazao da Crna Gora već ima tri izdanja državnih obveznica u eurima i da je prvi put sprovela emisiju obveznica u američkim dolarima i istovremeno se zaštitila od valutnog rizika.

Kako je rekao, Ministarstvo finansija je pažljivo, odgovorno upravljajući javnim dugom, razmatralo opcije za ovogodišnju emisiju obveznica na međunarodnom tržištu, sagledavajući mogućnosti emisije u eurima ili američkim dolarima.

Vuković je kazao da je cilj tog Vladinog resora bio da obezbijedi nedostajuća sredstva po što povoljnijim uslovima, vodeći računa o ročnosti i visini kamatne stope.

On je rekao da je na osnovu kontinuirane analize tržišta, sprovedene u saradnji sa renomiranim međunarodnim finansijskim instituacijama, utvrđeno da je trenutna situacija na tržištu bila povoljna u pogledu likvidnosti i da je postojala velika zainteresovanost investitora za ulaganje u dolarske obveznice.

Vuković je kazao da je ovo prva dolarska obveznica koja im je istovremeno omogućila širi spektar investitora koji ranije nijesu imali prilike da ulažu u državne obveznice Crne Gore i obezbijedila uštedu u odnosu na direktno izdanje u eurima, u iznosu od oko 35 miliona EUR uštede.

„Izdavanje dolarskih obveznica, koje dospijevaju na naplatu 2031. godine, urađeno je sa paralelnim hedžingom u euro valuti pod međunarodnom dokumentacijom, pod nazivom ISDA“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da to predstavlja standardnu praksu koja je evidentirana i na primjerima država sa područja šireg regiona koje imaju ovo iskustvo, poput Mađarske, Poljske, Rumunije, Slovenije, Hrvatske i Srbije.

„Dodatno, ovo je obveznica sa izvedenom kamatnom stopom u eurima od 5,88 odsto u odnosu na do jučerašnji prinos od 6,5 odsto na sekundarnom tržištu postojećih obveznica i koja je u ovom momentu čak ispod dva odsto u odnosu na trenutni nivo šestomjesečnog euribora“, kazao je Vuković.

Kako je rekao, u cilju zaštite od valutnog rizika, istovremeno je bilo nepohodno uraditi i hedžing transakciju, putem unakrsnog valutnog svopa, u skladu sa međunarodnom ISDA dokumentacijom.

„Dakle, Crna Gora konvertuje dolarski dug u valutu euro, te stoga identični dolarski element koji prima putem unakrsnog svopa isplaćuje investitorima, dok servisira isključivo euro dug, po kamatnoj stopi 5,88 odsto“, naveo je Vuković.

Kako je dodao, krajnja eurska kamatna stopa, ne samo da je omogućila uštedu u odnosu na direktno skuplje euro izdanje, već je niža od trenutnog prinosa obveznice na sekundarnom tržištu.

Vuković je ukazao da postupak pripreme emisije obveznice uvijek zahtijeva oprez.

On je rekao da emisiji svake obveznice prethodi priprema Prospekta, odnosno dokumenta koji uključuje sve parametre koji se odnose na političku, društvenu i ekonomsku sliku države koja izdaje obveznicu.

Prospekt je, kako je naveo Vuković, javno dostupan nakon odobrenja od renomiranih međunarodnih pravnih kuća, koje predstavljaju državu sa jedne, i banke koje su aranžeri obveznice, sa druge strane.

On je kazao da postupak pripreme obveznice zahtijeva određeni stepen tajnosti iz nekoliko razloga.

„Najprije, ako se na tržištu kapitala već nalaze ranije emitovane obveznice, najavljena nova emisija obveznice može da dovede do talasa prodaje prethodno emitovanih obveznica na sekundarnom tržištu“, rekao je Vuković.

Time se, kako je naveo, automatski pogoršava početna pozicija za pregovaranje o novoj kamatnoj stopi, jer bi cijene postojeće obveznice kao bazična referenca imale širi prinos.

„Takođe, ukoliko se usljed bilo kakve potencijalne turbulencije na tržištu odloži izdavanje obveznice, to može da implicira da zemlja nije uspješno realizovala transakciju i naruši ugled zemlje na međunarodnom tržištu kapitala“, kazao je Vuković.

On je ocijenio da su određene medijske spekulacije, kao i nagađanja pojedinih analitičara prije emisije obveznica, u najmanju ruku daleko od odgovornog pristupa prema državi i tom važnom pitanju.

Vuković je poručio da su, tokom pripreme i realizacije obveznica, Ministarstvo finansija i Vlada postupali u skladu sa važećim Zakonom o budžetu i Odlukom o zaduženju.

„Izlazak na tržište je uslijedio upravo danas, u 18 sati, kada je procijenjen najpovoljni momenat, a Ministarstvo finansija je prvobitno počelo analizu tržišta nakon učešća na januarskoj međunarodnoj konferenciji Euromoney u Beču, na kojoj se delegacija Ministarstva susrela sa najvećim svjetskim investitorima, kojima su predstavljeni strateški prioriteti 44. Vlade“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su u februaru izabrane banke aranžeri i da je počet proces pripreme emisije obveznica, kroz višesedmičnu komunikaciju i analizu tržišnih uslova, ažuriranje prospekta i temeljnog procesa – Due diligence, uz prisustvo međunarodnih i domaćih pravnih savjetnika.

Vuković je rekao da je 4. marta data zvanična objava u skladu sa međunarodnim standardima koja poziva investitore da razmotre mogućnost investiranja u inauguracionu dolarsku obveznicu.

Kako je kazao, obavljen je Globalni investicioni poziv, kojem je prisustvovalo oko 100 investitora širom svijeta.

Vuković je naveo da je odrađen dvodnevni roadshow, tokom kojeg su održani sastanci sa međunarodnim investitorima koji su upućeni u političke, društvene i ekonomske parametre Crne Gore.

Kako je dodao, u toku tih sastanaka 4. i 5. marta, Crnu Goru je predstavljala delegacija Ministarstva finansija i Centralne banke.

„Podvlačim da su određene medijske spekulacije, kao i nagađanja pojedinih analitičara prije emisije obveznica, u najmanju ruku daleko od odgovornog pristupa prema državi i ovom važnom pitanju za ukupnu stabilnost javnih finansija“, kazao je Vuković.

On je ponovio da u ovoj i narednoj godini država mora da vrati čak milijardu i 500 miliona dugova iz ranijih zaduženja.

