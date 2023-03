Vlada neće odustati od oporezivanja ekstra profita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javna rasprava o Nacrtu zakona o solidarnom doprinosu kompanija s prihodima većim od pet miliona EUR produžena je i na april, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović i dodao da Vlada neće odustati od tog predloženog akta.

On je u emisiji Okvir na TVCG kazao da Vlada intenzivno radi na Predlogu Zakona o porezu na luksuz i da će njega biti.

“Predlog zakona će biti, i to u blagovremenom primjerenom trenutku. Sada kada budemo vidjeli ove bilanse, ja se radujem tim činjenicama”, rekao je Damjanović.

On je naveo da neuobičajeno visoka uvećanja dobiti pojedinih kompanija iz ovih sektora o kojima pričamo koja će biti reda desetak miliona EUR, prenosi portal RTCG.

Udruženja poslodavaca smatraju da je to opterećenje za privredu i preporučuju Vladi da se aktivnije uključi u borbu protiv sive ekonomije, a ne da guši uspješne kompanije.

Izvršni direktor Američke privredne komore, Marko Miročević, kazao je oni pretenduju da razumiju potrebe organizacija koja je dio velike mreže koja predstavlja preko 17 hiljada kompanija.

“Da biste vi privukli takve kompanije, neki od ključnih stvari koje se smatraju i kao preduslov jeste da te kompanije žele da budu partner donosiocima odluka zbog čega mi tražimo da budemo dio kvalitetne blagovremene komunikacije kada oblikujemo poslovni ambijent”, kazao je Miročević.

Generalna sekretarka Unije poslodavaca Crne Gore, Suzana Radulović, istakla je da svima najviše smeta što se demotiviše rast kompanije.

“Sa druge strane, svi oni nepresušni izvori dodatnog ostvarivanja budžetskih prihoda ostaju i dalje neiskorišćeni”, kazala je Radulović.

Srđan Perić iz Pokreta Preokret kazao je da i dalje postoji ideološko opterećenje iz Drugog svjetskog rata da se u Crnoj Gori privatna svojina smatra neprijateljskoj aktivnošću.

“Imate jedan konstantan trend da ljude gurate ka javnom sektoru jer tad možete da gradite partijske feude gdje vi prosto imate tendenciju da pravite neku vrstu kmetova ako bi vam moglo biti”, kazao je Perić.

