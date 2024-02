Vlada isplaćuje 26 hiljada EUR naknada bivšim radnicima “Radoja Dakić”

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će isplatiti bivšim radnicima “Radoja Dakića” naknadu od 26 hiljada EUR na ime nematerijalne štete zbog neizvršenja odluka Osnovnog suda u Podgorici i povrede njihovih prava.

Bivši zaposleni „Radoja Dakića”, njih 13, podnijeli su Ustavnom sudu Crne Gore ustavnu žalbu zbog neizvršenja pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka Osnovnog suda u Podgorici, radi naplate novčanog potraživanja od tuženog dužnika „Radoje Dakić”, prenosi Pobjeda.

Na osnovu navedenih sudskih odluka, Osnovni sud u Podgorici donio je rješenje o izvršenju, međutim ona nijesu realizovana, zbog čega bivši radnici “Radoja Dakića” smatraju da je došlo do povrede prava iz Ustava Crne Gore i Evropske konvencije o ljudskim pravima.

“Ustavni sud je donio odluku kojom je obavezao Ministarstvo finansija da svakom podnosiocu ustavne žalbe — stečajnom povjeriocu preduzeća „Radoje Dakić” u stečaju, isplati naknadu u neoporezivom iznosu od dvije hiljade EUR na ime nematerijalne štete zbog povrede prava iz člana 32 Ustava i člana 6 stav 1 Konvencije, u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za isplatu naknade”, navedeno je u informaciji koju je Vlada usvojila u petak.

Punomoćnik podnosilaca ustavnih žalbi, Cvetko Radičković, podnio je Ministarstvu finansija zahtjev za isplatu naknade u skladu sa Odlukom Ustavnog suda.

Zakonom o Ustavnom sudu Crne Gore je propisano da su državni organi i organi državne uprave dužni da, u okviru svoje nadležnosti, izvršavaju odluke Ustavnog suda, a njihovo izvršenje, kad je to potrebno, obezbjeđuje Vlada. Organ koji je dužan da realizuje odluku Ustavnog suda, nakon roka koji odredi Ustavni sud za izvršenje, dužan je da dostavi izvještaj Ustavnom sudu o izvršenju odluke Ustavnog suda.

Poslovnikom Ustavnog suda Crne Gore propisano je da se pravična naknada koja pripada podnosiocu ustavne žalbe zbog pretrpljene povrede isplaćuje iz budžeta Crne Gore na zahtjev podnosioca ustavne žalbe, koja se podnosi Vladi u roku od tri mjeseca od dana kada je podnosiocu ustavne žalbe dostavljena odluka Ustavnog suda.

