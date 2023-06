Vlada da obezbijedi poštovanje ugovornih obaveza sa kompanijom doMEn

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Klaster ICT Cortex pozvao je Vladu da razmotri odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor agenta za registraciju domena .me i obezbijedi poštovanje ugovornih obaveza sa kompanijom doMEn.

“Apelujemo na Vladu da razmotri odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor agenta za registraciju domena .me i obezbijedi poštovanje ugovornih obaveza sa kompanijom doMEn, a na to je obavezuje, prije svega, poštovanje vladavine prava”, naveli su iz strukovnog udruženja ICT kompanija, ICT Cortex, povodom raspisivanja javnog poziva za izbor agenta za registraciju domena .me.

Iz Udruženja, koje predstavlja preko 40 domaćih i stranih ICT kompanija, su saopštili da potencijalno kršenje ugovornih obaveza od Vlade predstavlja ugrožavanje reputacije crnogorskog poslovnog ambijenta i šalje lošu poruku kako postojećim, tako i potencijalnim investitorima u IT sektor, pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da su među osnivačima doMEna jedni od najvećih američkih IT kompanija i renomirani lideri u svijetu novih tehnologija – Identity Digital, bivši Afilias, i GoDaddy.com.

“Osim što je kompanija doMEn izgradila prepoznati globalni brend, ne smije se smetnuti sa uma ni uticaj ove kompanije na razvoj ICT sektora u Crnoj Gori. Jedan od njih se vidi upravo i u formiranju ICT klastera Cortex, čiji je kompanija doMEn jedan od osnivača, a koji je svoje aktivnosti usmjerio na jačanje IT sektora i stvaranje uslova kojima će ova industrija postati okosnica budućeg ekonomskog razvoja Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Štaviše, kako su naveli, može se reći da je prve pionirske poduhvate crnogorska IT zajednica napravila upravo uz pomoć kompanije doMEn, a uz podršku, znanje i iskustvo renomiranih američkih investitora.

“Imajući u vidu da je jedan od glavnih problema IT industrije manjak stručnog kadra, cijela zajednica se trudi da kroz svoje kurseve i vannastavne programe doprinese stvaranju novih kadrova. Kompanija doMEn je imala očigledan doprinos u ovom dijelu od svog osnivanja uzimajući u obzir da je za 15 godina njenog postojanja uložila preko 1,4 miliona EUR u društveno odgovorne aktivnosti, te da je 14 generacija osnovaca i srednjoškolaca prošlo kroz besplatnu doMEn školu programiranja”, dodaje se u saopštenju.

Kompanija je, kako su podsjetili iz ICT Cortexa, bila jedan od sponzora takmičenja u robotici, Olimpijadi znanja, te ulagala u kreiranje sadržaja koji će djecu usmjeriti na nove tehnologije kroz svoj portal STEMedukacija.me i projekte poput Moje buduće STEM zanimanje.

Iz Udruženja su saopštili da se kompanija doMEn ubraja među prve predstavnike privatnog sektora koji već više od decenije aktivno rade na razvoju crnogorskog startap ekosistema.

“Sama zajednica redovno učestvuje u prilikama koje doMEn stvara, od kojih se izdvaja Spark.Me konferencija, jedna od najvećih biznis i tehnoloških konferencija u regionu. U okviru takmičenja koje kompanija organizuje, start up timovi su uz pomoć njenog sponzorstva dobili priliku da svoja rješenja predstave na najvećoj tehnološkoj konferenciji Tech Crunch koja se svake godine održava u San Francisku”, dodaje se u saopštenju.

Zahvaljujući svim inicijativama koje je kompanija doMEn pokrenula u Crnoj Gori, zemlja je, kako tvrde iz ICT Cortexa, postala dio regionalne i evropske scene ICT-a, a doMEn je na taj način postao prepoznatljiv kao iskreni i posvećen partner crnogorske IT zajednice.

“Zahvaljujući projektima koje je doMEn pokrenuo sa Elektrotehničkom školom “Vaso Aligrudić”, članice Cortexa su nastavile podršku ovoj školi i obezbijedili sredstva od oko 550 hiljada EUR od strane Regional Challenge Fonda koja će biti iskorišćena za modernizaciju škole, što će biti jedna od najvećih bespovratnih investicija u neku srednju stručnu školu u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Iz ICT Cortexa su napomenuli da se ne smije zanemariti ni činjenica da doMEn, kao izvozno orjentisana kompanija sa najboljim izvoznim brendom Crne Gore, primarno doprinosi ekonomiji Crne Gore i ekonomskom razvoju kroz izvoz proizvoda i usluga, koji su u prošloj godini iznosili preko osam miliona EUR.

“Sve ove aktivnosti i mnoge druge koje se realizuju od domaćeg IT sektora, treba da doprinesu jačanju ljudskih i finansijskih resursa za razvoj IT sektora u Crnoj Gori, kako bi se privukle i pokrenule nove i strane investicije. Da bi funkcionisali kao takav sistem, neophodna je podrška i razumijevanje Vlade i institucija kako bi važili za zemlju poželjnu i bezbjednu za IT ulaganja i sa kapacitetima koji mogu takve projekte da iznesu”, navodi se u saopštenju.

Kao odgovorni partneri Vlade u sprovođenju razvojnih politika, iz ICT Cortexa su apelovali da je neophodno raditi na unapređenju i stvaranju atraktivnog poslovnog ambijenta za ulaganja u rastući IT sektor, u kojem će svaki investitor i IT kompanije uživati puno poštovanje vladavine prava.

“Dok rješenje svih problema treba tražiti kroz adekvatan i pravovremeni dijalog”, zaključuje se u saopštenju.

