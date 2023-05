Vlada da nađe rješenje za očuvanje Instituta

Igalo, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) uputila je hitne zahtjeve Vladi da nađe rješenje za očuvanje Instituta “Simo Milošević”, dajući punu podršku radnicima koji ulaze u peti mjesec bez plata.

Predstavnici USSCG obilježili su Međunarodni praznik rada mirnom protestnom šetnjom u Igalu, povodom situacije u Institutu.

Generalni sekretar te radničke asocijacije, Srđa Keković, kazao je da se danas u Crnoj Gori, nakon 137 godina, nije odmaklo dalje u ostvarivanju radničkih prava, jer je država privatizovala i što je morala i što nije, prenosi Novski portal.

Od Vlade i Skupštine se traži hitno donošenje zakona kojima će se građanima garantovati da neki privredni subjekti, zbog budućih generacija, ne mogu biti privatizovani, a da pri tom država nema akcije.

„Nećemo dati aerodrom, Luku, Plantaže, Elektroprivredu, Vodovod, komunalna preduzeća. Nećemo dati ni Institut “Simo Milošević”. Institut je brend Crne Gore širom svijeta. Vlada mora da nađe novac da bi se investiralo u ovaj dragulj”, poručio je Keković.

On je dodao da su razni kapitalni projekti odnijeli stotine miliona EUR iz džepova građana u nečije privatne.

“Pale su brojne garancije. Krajnje je vrijeme da se dozovemo pameti. Poručujemo političkoj eliti, morate investirati u Institut. To su sitne pare u odnosu na one koje se prosipaju“, istakao je Keković, tražeći odgovornost na svim nivoima i da se počne odgovarati ličnom imovinom.

