Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će pristanište Pine ustupiti na korišćenje Opštini Tivat, odlučeno je na današnjem sastanku premijera Dritana Abazovića, predsjednika Opštine Tivat Željka Komnenovića i predsjednika Upravnog odbora Morskog dobra, Blaža Rađenovića.

“Nakon određenog perioda bez upravljača ovim pristaništem i brojnim administrativno-pravnih problema koji su pratili ovaj slučaj, Vlada se odlučila na ovaj potez”, navodi se u saopštenju iz Kabineta premijera.

Na sastanku su dogovoreni dalji postupci u proceduri ustupanja tog pristaništa između Morskog dobra i Opštine Tivat.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnik direktora Morskog dobra, Nikola Rađenović, i sekretar Sekretarijata za ekonomiju u Opštini Tivat.

