Vinsko veče treću godinu zaredom

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – U Portonovom je već treću godinu zaredom organizovano Vinsko veče, koje je, kako su ocijenili iz tog rizorta, više od sajma vina.

Direktorica marketinga i komunikacija u Portonovom, Adrijana Husić, kazala je da tome svjedoči gotovo 500 etiketa iz deset zemalja i skoro 50 vinarija.

“Svake godine u Portonovom, pored samih vinarija koje se predstavljuju, organizujemo i koncerte. Ove godine je sa nama Jelena Tomašević i po prvi put ove godine vežemo Vinsko veče za još jedan događaj, a to je ovoga puta svojevrstan performans Ivana Bosiljčića”, rekla je Husić agenciji Mina-business.

Dejan Stanković iz vinarije Virtus iz Srbije, kazao je da ta vinarija ima 55 hektara zemljišta vinograda u jednom komadu.

“Radimo crnogorsko tržište već osmu godinu zajedno sa Companiom de Vinos. Dolazimo treću godinu zaredom da podržimo Portonovi u ideji da se ovaj biznis još više afirmiše”, naveo je Stanković.

On je kazao da se tu skuplja bogat svijet, što je i njihova ciljna grupa, ljudi koji vole vina vrhunskog kvaliteta, a svoje vinarije su pravili upravo da bi takva vina ponudili tržištu.

“Tako da je ovo centar svega što se tiče viskih događanja u ovom dijelu Evrope”, dodao je Stanković.

On je kazao da ne očekuju nekakakv veliki profit od ovog tržišta, ali da je zadovoljstvo publika koja zna šta pita i koja je veoma edukovana.

Stevo Orašanin iz firme Compania de Vinos ocijenio je da su ovakve manifestacije značajne za edukaciju svih ljudi što vole vina i za promovisanje vina u Crnoj Gori i Portonovom.

“Kompanija uvozi oko 45 vinarija što se tiče regije i Evrope. Počinjemo polako i da uvozimo vina iz novog svijeta, ali smo fokusirani na vina regije”, rekao je Orašanin.

On je, na pitanje da li se kultura odnosa prema vinu promijenila u zadnjih pet ili deset godina, odgovorio da se dosta promijenilo i da su ljudi počeli da razumiju vina i traže nešto što im se sviđa, a ne naručuju po defaultu nešto što je najjeftinije.

“U našoj ponudi bukvalno imamo vina od pet pa do pet hiljada EUR. I imamo alkoholnih pića isto od pet EUR pa do 500 EUR”, dodao je Orašanin.

Direktor prodaje i marketinga vinarije Feravino iz Slavonije u Hrvatskoj, Josip Pavičić, kazao je da je ta kompanija prisutna neko vrijeme na tržištu Crne Gore.

“Konkretno, meni je ovo drugi put na ovoj manifestaciji, ali posjećujemo i druge manifestacije koje organizuje ili gdje nas zove uvoznik Compania de Vinos. Tako da kao vinarija na ovom tržištu moramo biti prisutni na što više manifestacija”, rekao je Pavičić.

On je naveo da tu vinariju konkretno na tržištu Crne Gore razlikuje to što su iz druge države i regije.

“Mi smo iz kontinentalne Hrvatske. Dakle, glavne sorte su nam graševina od bijelih i frankovka od crnih. Ako pogledamo našu regiju, Slavoniju, tu se razlikujemo u tome što nam je 50 odsto proizvodnje u crnim sortama, a 50 odsto u bijelim, za razliku od kolega koji su manje više 90 odsto u bijelima”, objasnio je Pavičić.

On je kazao da njeguju moderniji pristup proizvodnji vina i vinarstvu uopšteno.

“Prilagođavamo se tržištu i potrebama tržišta. Nijesmo prevelika vinarija da bismo gledali samo svoje stavove, nego jednostavno želimo biti omiljena vinarija na svim tržištima na kojima nastupamo”, poručio je Pavičić.

On je kazao da ta vinarija izvozi u 30 zemalja svijeta, tako da pokušavaju pratiti neke moderne svjetske trendove koji se, htjeli to ili ne, prelivaju u njihovu regiju.

“Konkretno oko profila vina, posebno bijelih koja se izuzetno puno traže na ovom području, Crna Gora i Dalmacija su slična tražišta. Tu smo već prije par godine doskočili sa stilistikom vina. Među prvima smo krenuli u proizvodnju pjenušavih vina šarma metodom i tradicionalnom”, rekao je Pavičić.

Vlasnik vinarije “Miranović”, Budimir Miranović iz Donjih kokota, kazao je da je prošle godine nastupao na istoj manifestaciji u Portonovom, kada su mu utisci bili izvanredni.

“Nadam se da će se i ova godina upamtiti po dobrim vinima i lijepim uspomenama i druženju”, rekao je Miranović.

On je naveo da je njemu vinarija jedan lijep hobi koji mu život čini lijepim.

“Ja sam kao dijete od 12 godina rano ostao bez oca i moja majka me uvela u vinograd i sad me to malo vraća u djetinstvo i u moje najljepše dane. Ja sam počeo prije desetak godina sa odlivanjem prvog mojeg vina Sveti Nikola od sorte vranac i krtošija”, kazao je Miranović.

On je naveo da je kasnije to proširio na introdukovane sorte i jedan od prvih je posadio Istarsku malvaziju u Crnoj Gori i proizveo bijelo vino Istarska malvazija Montenegrina.

“Mislim da Crna Gora treba da prepozna svoje resurse kada je vinogradoarstvo u pitanju. Tu je nosilac razvoja kompanija Plantaže i Biotehnički fakultet. Crna Gora bi trebalo da bude nešto što je kao Toskana, odnosno da bude jedan brend”, ocijenio je Miranović.

On je kazao da se već radi na tome, a imamo veliki broj uspješnih vinarija, koji odlivaju mnogo dobra vina koja su tražena kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.

Pjevačica Jelena Tomašević, koja je u subotu održala koncert u sklopu Večeri vina, navela je da joj predstavlja izuzetno zadovoljstvo što je po drugi put u Portonovom.

Ona je kazala da je publika imala prilike da čuje pjesme sa njenog prvog i drugog albuma, nove pjesme, kao i obrade, koje rado izvodi sa svojim bendom.

“Mislim da je (u Portonovom) ambijent divan, ovako pored mora. Odavno nijesam imala ljepši ambijent za svoj koncert”, rekla je Tomašević.

Glumac Ivan Bosiljčić, koji je u nedjelju nastupio na večeri muzike i poezije Naše veče, naveo je da se u Portonovom osjeća kao kod kuće.

“Nije nam prvi put ovdje. Svaki put sa našim prijateljima iz Portonovog, kada imamo saradnju i neformalno druženje, odemo kući prepuni energije. Ne znamo da li smo bili gosti ili domaćini”, izjavio je Bosiljčić.

On je rekao da publika u Beogradu već 20 godina zna da on ima veliki repertoar mjuzikla, ali da je forma, sa kojom se predstavio publici u Portonovom, specifična po tome što predstavlja kombinaciju vokalnih izvedbi i recitala.

“To sam vidio u Moskvi, dok sam živio u Sankt Peterburgu. Kod nas je to rijetko izvođeno, a svaki put kad se pojavljivalo na sceni, nailazilo je na oduševljenje publike”, naveo je Bosiljčić.

On je kazao da mu je namjera da pjeva opšte poznate pjesme iz predstava, filmova, ili nekih generalno dramskih pjesama, koje su se pojavljivale na estradi, jer, u kombinaciji sa poezijom, one dobijaju potpuno druga značenja.

“Zapravo se bavim tumačenjem muzike na drugi način. Na taj način shvatamo da još ima muzike koja i tako dobro vibrira, ima dobar kvalitet. Jedini zadatak na našoj večeri je da se sjetimo da ljepote i dobrote još uvijek ima”, kazao je Bosiljčić.

