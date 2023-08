Uz podršku IRF-a do liderske pozicije na tržištu GPS tehnologije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije u Crnoj Gori imaju mnogo veće šanse za brži rast i razvoj uz podršku Investiciono razvojnog fonda (IRF), saopštio je vlasnik GPS Montenegra, Mladen Radinović.

“Dosadašnje iskustvo u saradnji sa IRF-om je izuzetno pozitivno. Zadovoljni smo, i kao što sam napomenuo, mnogo nam je koristilo. Planiramo i u budućnosti da nastavimo saradnju i preporučujem i drugim firmama da koriste njihova sredstva”, rekao je Radinović.

On je 2016. godine ušao u preduzetničke vode, s idejom da osvoji crnogorsko tržište najsavremenijim GPS softversim rješenjem za nadzor, kontrolu i analizu voznog parka.

Njegovu ideju kao uspješnu prepoznao je IRF, uz čiju pomoć je, sedam godina kasnije, postao uspješan preduzetnik i vlasnik kompanije GPS Montenegro, koja je postala lider na crnogorskom tržištu.

“Za sedam godina koliko poslujemo u Crnoj Gori, stekli smo lidersku poziciju i brojimo oko 7,5 hiljada vozila, odnosno više od 800 korisnika. U svemu tome značajno nam je pomogla finansijska podrška IRF-a uz pomoć koje smo se brže razvijali”, rekao je Radinović.

GPS Montenegro, uz posjedovanje sistema, pored kontrole kretanja i upravljanja vozilom, klijentima nudi i veliki broj dodatnih benefita koji utiču direktno na poboljšanje produktivnosti i efikasnosti poslovanja kompanije.

Tim GPS Montenegro kompanije koji čini sedam zaposlenih, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti fleet management-a, uvezao je u Crnu Goru tehnologiju koja se primjenjuje u najrazvijenijim zemljama svijeta.

“Planiramo da broj zaposlenih raste, kao i kompletan razvoj same firme, a uz to imamo i još deset eksternih partnera koji rade na održavanju samog sistema i podršci kompletnog softveta”, objasnio je Radinović.

Korisnici njihovih usluga su kompanije iz različitih oblasti koje posjeduju jedno ili više vozila u svom voznom parku.

Radinović je podsjetio da su u dva navrata koristili IRF-ov Program podrške mladima u biznisu koji im je bio izuzetno značajan za pokretanje i širenje biznisa. On je rekao da je GPS Montenegro izuzetno zadovoljan rezultatima saradnje, te da svima koji planiraju da se oprobaju ili su već u biznisu preporučuje partnerstvo sa IRF-om.

“Mi smo korisnici već treće podrške IRF-a, koju smo ostvarili kroz program podrške mladima u biznisu, što nam je bilo izuzetno značajno iz razloga što uz takvu podršku razvoj biznisa ima šansu da mnogo brže raste i da se razvija”, kazao je Radinović.

Uz dalju saradnju sa IRF-om, izvjesno je da će kompanija GPS Montenegro i u budućnosti nastaviti svoj rast i razvoj, te da će ostati lider kada je u pitanju GPS tehnologija.

