Usvojili Strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je na sjednici prošle sedmice, na predlog Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, usvojila Strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja od ove do 2028. godine.

Iz Ministarstva je saopšteno da taj dokument predstavlja razvojnu strategiju Crne Gore, kojom se utvrđuju pravci razvoja poljoprivrede i ruralnih područja za upravljanje poljoprivrednim resursima na dugoročno održiv način, obezbjeđivanje stabilne ponude bezbjedne hrane prihvatljive u pogledu kvaliteta i cijena, uz očuvanje životne sredine, unapređivanje životnog standarda stanovništva u ruralnim područjima i ukupnog ruralnog razvoja, te jačanje konkurentnosti proizvođača hrane.

„Strategija dopunjuje i nadograđuje ciljeve prethodnih i strategija predviđenih Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU za period od prošle do 2027. godine, te adresira prilike i mogućnosti koje do sada nijesu ostvarene“, naveli su iz Ministarstva.

Strategija donosi viziju i plan za sprovođenje strateške transformacije poljoprivrede i ruralnih područja u Crnoj Gori do 2028. godine, što će se osigurati sprovođenjem različitog niza aktivnosti i mjera finansiranih iz nacionalnog i EU budžeta i drugih vidova pomoći.

“Strategija postavlja i okvir koji će omogućiti Crnoj Gori da izvrši konačna prilagođavanja politike usaglašavanja tokom pristupnih pregovora i rezultiraće potpuno usklađenim strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike” dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naglasili da poljoprivredni sektor i ruralna područja u Crnoj Gori posjeduju značajne resurse, kako po obimu, tako i po raznovrsnosti, koji pružaju značajne mogućnosti za samodovoljnost, rast, diverzifikaciju proizvoda i usluga i povećanje kvaliteta života na selu.

S tim u vezi, Strategijom je definisano pet strateških ciljeva za period do 2028. godine.

Akcioni plan, koji predstavlja sastavni dio Strategije, daje detaljan pregled ključnih aktivnosti i mjera kojima će se dostići postavljeni operativni ciljevi, kao i pregled indikatora na osnovu kojih će se pratiti realizacija i vršiti evaluacija postignutih rezultata.

Strateški ciljevi će se postići kroz operativne ciljeve, uz jasno definisanje ključnih potreba koje će se pri tom postići.

Monitoring realizacije Strategije i njenog Akcionog plana vršiće resorno Ministarstvo, a rezultate će objavljivati u obliku godišnjeg izvještaja koji će biti pripremljen za usvajanje na Vladi, nakon čega će biti i javno objavljen.

