URA: Vlada za praznike poklonila građanima veće cijene u marketima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova Vlada je obustavljanjem akcije Stop inflaciji dovela do značajnog rasta cijena, pa će tako proizvodi iz antiinflatorne korpe biti od 30 do 40 odsto skuplji, što je novi udar na budžet građana, ocijenjeno je iz Građanskog porketa URA.

Iz URA-e su naveli da su kao poklon Vlade premijera Milojka Spajića za novogodišnje praznike građane prvog radnog dana u marketima sačekale veće cijene.

“Još jednom se potvrđuje koliko Spajić, Milović i njihova Vlada vode računa o budžetu građana, dok su im prije izbora obećavali 700 EUR minimalnu i hiljadu EUR prosječnu platu, veće penzije svim penzionerima i punu zaposlenost, nakon formirane Vlade zaboravili su na penzionere sa srazmjernim penzijama, na korisnike materijalnog obezbjeđenja, na nezaposlene, na prosvjetare, na zaposlene u tužilaštvu, javnoj upravi, pravosuđu, na Univerzitet Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Vlada Dritana Abazovića je, kako su rekli, u prethodnoj godini akcijom Stop inflaciji u saradnji sa privredom uspjela da umanji posledice inflacije na budžet građana.

“Pa su tako građani na mjesečnom nivou kupovinom proizvoda obuhvaćenim akcijom mogli da uštede po potrošačkoj korpi od 100 do 150 EUR. A o tome koliko je to bila uspješna akcija, svjedoči i činjenica da su po uzoru na Crnu Goru mnoge zemlje, prije svih regiona, sprovele sličnu akciju”, rekli su iz URA-e.

Oni su pozvali predstavnike nove vlasti da pokažu veći senzibilitet prema građanima i da u saradnji sa privredom nastave akciju Stop inflaciji, koja je dala svoje rezultate i tako sačuvaju budžet građana.

