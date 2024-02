URA predstavila program Stan za sve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanski pokret URA predstavio je danas program za osnivanje fonda Stan za sve, preko kojeg bi građani mogli da riješe svoje stambeno pitanje po gotovo duplo povoljnijim uslovima od onih koje trenutno diktira tržište nekretnina.

Potpredsjednica URA-e, Milena Vuković, navela je da prosječna cijena kvadrata stana u Crnoj Gori u ovom trenutku iznosi 1,65 hiljada EUR, a da bi građani preko fonda Stan za sve plaćali samo cijenu izgradnje, odnosno 900 EUR po aktuelnim cijenama.

“Stan od 60 metara kvadratnih trenutno košta nekih 95 hiljada EUR, dok bi preko Fonda Stan za sve ta cijena iznosila 54 hiljada EUR, što je gotovo duplo manje”, dodala je Vuković.

Generalni sekretar URA-e, Mileta Radovanić, poručio je da bi početni kapital fonda Stan za sve iznosio 20 miliona EUR i koristio bi se isključivo za izgradnju stambenih jedinica, a iznova bi se punio prodajom stanova svim podstanarima i ljudima koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

“Na taj način Fond bi u svakom trenutku raspolagao sa tih 20 miliona EUR i ulagao u nove projekte, odnosno u stambene jedinice. Projekat bi funkcionisao tako što bi stanovi bili izgrađivani na državnom ili opštinskom zemljištu po principu “projektuj i izgradi”. Država bi stanove isplaćivala izvođaču radova nakon izvršenog tehničkog prijema, a stanovi bi se zatim prodavali građanima po cijeni koštanja izgradnje, odnosno, 900 EUR po kvadratu. U slučaju pojeftinjenja izgradnje, cijena bi bila i niža”, naveo je Radovanić.

On je rekao da to znači da država time ne bi ubirala nikakav profit od prodaje stanova i da će građani moći da koristite stanove kao kolateral (hipoteku) kod poslovnih banaka za odobravanje stambenih kredita.

“Pravo apliciranja imaće svi podstanari i svi koji nemaju svoj stan sa akcentom na, mlade bračne parove do 35 godina, bračne parove sa djecom, podstanare sa najmanje tri godina podstanarskog staža, samohrane roditelje, žene žrtve nasilja, lica sa invalididetom, porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju, lica koja su ostvarila poseban naučni, umjetnički ili sportski doprinos”, saopštila je Vuković.

Iz URA-e su istakli da su oni već pripremili nacrt zakonskog rješenja za osnivanje Fonda Stan za sve, ali da su otvoreni za sugestije i konsultacije sa svim zainteresovanim činiocima, kako društvenim tako i političkim.

Oni su rekli da sa tim predlogom otvaraju neku vrstu javne rasprave i da će u narednom periodu organizovati čitav niz sastanaka i okruglih stolova kako bi se na kraju došlo do što boljeg zakonskog rješenja. Takođe, poručili su i da su uvjereni da će kroz komunikaciju i sa drugim poslaničkim klubovima doći do neophodne podrške za izglasavanje tog zakona u Skupštini, jer smatraju da za rješavanje ovako bitnog problema koji pogađa veliki broj građanki i građana nema mjesta za političke kalkulacije.

Radovanić je zaključio da je to jedna pozitivna inicijativa i dobra ideja koja bi trebalo da objedini sve činioce društveno-političkog života i da očekuje da će to rezultirati na kraju da svi poslanici/ce u Skupštini njih 81 glasaju za usvajanje zakonskog rješenja o osnivanju Fonda Stan za sve.

