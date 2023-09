UPC unapređuje procedure za legalnu trgovinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) ulaže značajne napore i sprovodi brojne aktivnosti u cilju pojednostavljenja i ubrzanja procedura za sprovođenje legalne prekogranične trgovine, ocijenio je njen direktor Vladimir Bulajić na sastancima u okviru radne posjete Ženevi.

Bulajić, koji prisustvuje globalnom forumu Svjetske trgovinske organizacije (STO), razgovarao je sa izvršnim direktorom Globalne alijanse za trgovinske olakšice, Philippeom Islerom, o mogućim pravcima buduće saradnje.

„Tokom razgovora, zahvalio je na podršci koju Njemačka razvojna agencija (GIZ), kroz različite vrste saradnje, pruža UPC, vjerujući da bi saradnja kroz Globalnu alijansu za trgovinske olakšice dodatno osnažila te odnose i pružila mogućnost za nova partnerstva“, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su se složili da nastave komunikaciju u cilju konkretizacije tema koje su od zajedničkog interesa.

Bulajić se sastao i sa novoizabranom šeficom jedinice za trgovinske olakšice STO-a, Birgit Viohl, koja je pozitivno prihvatila inicijative i ideje UPC, uz podršku u ostvarivanju kontakata sa relevatnim međunarodnim subjektima sa sjedištem u Ženevi, u oblastima od interesovanja UPC.

Na sastanku sa predstavnicima Ekonomske komisije za Evropu UN-a (UNECE) je istaknuto da Crna Gora daje značajan doprinos sprovođenju međunarodnih standarda u postupanju sa opasnom robom, te da je privržena daljem unapređenju u ovoj oblasti.

Bulajić je, tokom posjete jednom od najvećih globalnih skupova, imao više sastanaka i sa drugim predstavnicima međunarodnih misija i organizacija relevantnih za podršku UPC u unapređenju poslovnih procesa.

GIZ, koja je partnerska organizacija UPC, pružila je podršku za učešće i organizaciju sastanaka.

