Unaprijediti stanje u ulcinjskoj Solani

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stanje u ulcinjskoj Solani nije idealno i potrebno je što prije preduzeti mjere kako bi se unaprijedilo, saopštila je ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović i dodala da su svjesni izazova.

„Svjesni smo očekivanja da se neke aktivnosti i odluke što prije preduzmu, ali smo težili da ne donosimo odluke na prečac već smo tražili neka održiva rješenja i ubijeđena sam da ćemo sledeći rođendan solane slaviti sa još više razloga i da ćemo tada imati funkcionalni novi upravljački model i pokazatelje kako se na pravi način upravlja zaštićenim područjem“, kazala je Novaković Đurović na konferenciji povodom obilježavanja četiri godine funkcionisanja Parka prirode Ulcinjska solana.

Ona je rekla da je zaštita Solane i efikasno sprovođenje neophodnih mjera očuvanja koje treba da dovedu do poboljšanja njenog statusa očuvanosti, jedan je od uslova za zatvaranje Poglavlja 27 i pitanje koje država Crna Gora mora riještiti na putu pristupanja Evropskoj uniji, prenosi CGNews.

„Četiri godine nakon što je Solana zvanično prepoznata kao značajna sa aspekta zaštite prirode, ovo vrijedno područje je na korak od osnivanja preduzeća koje će njime upravljati“, poručila je Novaković Đurović.

To je ujedno bila i prilika da predstavnici nevladine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), Solani simbolično uruče „rođendanski poklon“, odnosno nedavno nabavljeni bager koji će u narednim godinama igrati ključnu ulogu u redovnom održavanju solanskih nasipa.

Predsjednik Opštine Ulcinj, Omer Bajraktari, naveo je da za građane ove opštine Solana nije važna samo sa aspekta ekologije već ima važan identitetski i kulturološki značaj.

On je podsjetio da se od prošle godine mjeri broj posjeta solani te da je zabilježeno preko sedam hiljada posjetilaca.

“Broj posjetilaca je u konstantnom porastu što jasno govori o turističkom potencijalu lokaliteta”, zaključio je Bajraktari.

