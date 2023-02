Uklanjati biznis barijere za brži razvoj projekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Početak rada Rudnika Brskovo je važan, ne samo za lokalnu zajednicu, već i za čitavu državu, zbog čega Ministarstvo kapitalnih investicija već preduzima određene korake ka rješavanju potencijalnih uskih grla, saopštio je resorni ministar Ervin Ibrahimović.

Ibrahimović i državni sekretar Ismet Latić razgovarali su sa izvršnim direktorom kompanije Tara Resources Brskovo rudnik, Richardom Boffeyom, o tekućim aktivnostima koje se u kompaniji sprovode kako bi se stvorili svi preduslovi da počne ekploatacija i realizacija projekta.

“Ne moram posebno da naglašavam koliko je početak eksploatacije, ondosno početak rada rudnika, važan, ne samo za lokalnu zajednicu već i za čitavu državu. U nekoliko navrata smo već razgovarali o administrativnim preprekama koje u značajnoj mjeri utiču na dinamiku realizacije i spremni smo da u domenu nadležnosti ovog resora radimo i već preduzimamo određene korake ka rješavanju potencijalnih uskih grla”, rekao je Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, dodao da su svi učesnici projekta svjesni njegove veličine i složenosti, koji upravo zbog toga ima i međuresorni karakter.

Ibrahimović je konstatovao i da se pitanje složenih administrativnih i birokratskih barijera često otvara u susretima sa stranim investitorima.

Prema njegovim riječima, kao prvi korak ka kreiranju održivih modela funkcionisanja, sa zadatkom rješavanja zastoja i predlaganja konkretnih rješenja u realizaciji projekata iz oblasti istraživanja i eksploatacije mirealnih sirovina, formirana je međuresorna radna grupa sačinjena od predstavnika svih institucija koje su uključene u ove procese.

Latić se osvrnuo na neophodnost brže komunikacije i reakcije institucija kada je riječ o stvaranju uslova za početak realizacije ovako važnih projekata.

Kako je naglasio, cilj formiranja ove radne grupe nije samo da se rješavaju pojedinačni slučajevi, već da se kroz analizu trenutnog stanja identifikuju nedostaci administracije i stvori model koji će biti operativan i održiv na duži vremenski period.

Predstavnici kompanije su saglasni da je potrebna brža reakcija institucija, ali i da razumiju izazove sa kojima se suočava državni aparat.

“Podrška Ministarstva kapitalnih investicija je važna i do sada je saradnja bila veoma konstruktivna”, naveo je Boffey.

Ibrahimović je ocijenio da su opštinama na sjeveru neophodni ovakvi projekti, za koje postoji i potencijal daljeg razvoja i koji dugoročno mogu uticati na promjenu socijalne strukture, veću stopu zaposlenosti i sprječavati odlazak mladih sa ovih područja.

“Zato je naš zadatak da, pored zaštite državnih interesa, budemo ozbiljan partner i da stvorimo povoljan i pouzdan poslovni ambijent, kako bi ovaj, ali i ostali projekti, bila prava preporuka za strane investitore da našu državu vide kao dobru investicionu priliku. Mislim da to moramo ozbiljnije shvatiti i na tome međuresorno snažnije raditi“, zaključio je Ibrahimović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS