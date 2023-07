Ukinut pritvor nekadašnjoj službenici CKB-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nekadašnjoj službenici Crnogorske komercijalne banke (CKB), Daliborki Spasojević, ukinut je pritvor, saznaju Vijesti.

Prema tim informacijama, odluku o ukidanju pritvora donijela je sutkinja za istragu podgoričkog Višeg suda, Suzana Mugoša.

Advokat Željko Đukanović potvrdio je za Vijesti da je njegovoj branjenici ukinut pritvor.

“Sutkinja Suzana Mugoša danas je donijela rješenje kojim se okrivljenoj Daliborki Spasojević ukida pritvor. SDT, zbog velikog broja svjedoka oštećenih, koji su morali biti saslušani u istrazi, a od kojih neki danas nijesu ni živi, nije moglo u zakonskom roku od šest mjeseci da podigne optužnicu, tako da je jedini mogući epilog bio ovaj – ukidanje pritvora i puštanje da se u daljem toku postupka brani sa slobode”, kazao je Đukanović.

Spasojević je uhapšena 18. januara.

Lisice na ruke stavili su joj pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), postupajući po nalogu specijalnog tužioca Vukasa Radonjića.

SDT je tereti da je od 2010. do sredine februara prošle godine, kao odgovorno lice u CKB-u, učinila produžena krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i falsifikovanje službene isprave, u produženom trajanju.

