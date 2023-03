Ubrzati realizaciju projekta reforme poreske administracije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, saopštio je da su stvoreni uslovi da se pruži puni zamajac ubrzanoj realizaciji projekta Reforma poreske administracije u Crnoj Gori, koji bi trebalo da rezultira uspostavljanjem transparentnijeg i efikasnijeg sistema za praćenje prihoda države.

Damjanović i njegov tim sastali su se danas sa delegacijom Svjetske banke (SB), na čelu sa regionalnim menadžerom globalne prakse dobrog upravljanja, Fabianom Seidererom.

Cilj sastanka je bio razgovor o statusu realizacije projekta Reforma poreske administracije u Crnoj Gori i definisanje ključnih koraka i aktivnosti koje treba sprovesti u narednom periodu.

„Ukazujući na objektivne okolnosti koje su u prethodnom periodu uslovile prolongiranje rokova za implementaciju tog projekta, kao što su institucionana reorganizacija Uprave prihoda i carina (UPC), pandemija koronavirusa i svjetska ekonomska kriza, Damjanović je saopštio da su stvoreni uslovi da se da puni zamajac ubrzanoj realizaciji projekta“, navodi se u saopštenju.

U tom kontekstu, u intenzivnoj komunikaciji predstavnika Ministarstva, UPC i tima SB, definisana je struktura i model upravljanja projektom, kojim će, kako je saopštio Damjanović, u fazi implementacije operativno koordinirati menadžer projekta.

„S obzirom na to da je riječ o jednom od najznačajnijih reformskih procesa koji će rezultirati uspostavljanjem transparentnijeg i efikasnijeg sistema za praćenje prihoda države, a samim tim i održivijeg budžetiranja, Damjanović je apostrofirao važnost transparentnog i odgovornog postupanja u svim fazama projekta, sa akcentom na kredibilnosti svih učesnika procesa“, dodaje se u saopštenju.

Seiderer je pozdravio napore Ministarstva da u kriznim vremenima zadrži stabilan fiskalni okvir i pokrene proces funkcionalne transformacije, kroz reformu poreske administracije.

On je prenio spremnost SB da u stručnom i tehničkom pogledu pruži asistenciju kako bi se pripremne faze projekta u što kraćem roku finalizovale i kako bi sama implementacija, za koju će biti potrebno više od dvije godine, pokrenula.

„Dogovoreno je da se dalja komunikacija na nivou operativnih timova ubrza u skladu sa predviđenim kalendarom aktivnosti“, zaključuje se u saopštenju.

