U Tivtu 7,77 hiljada turista

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu boravi 7,77 hiljada turista, što je dva odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Direktorica Turističke organizacije (TO) Tivat, Nina Lakičević, kazala je da je turista, u odnosu na 2019, šest odsto više, prenosi Radio Tivat.

„Popunjenost u hotelskom i privatnom smještaju je dobra, a i najave za naredni period su takođe jako dobre. Raduje nas podatak da je popunjenost hotelskih kapaciteta znatno bolja u odnosu na predhodni period. Kada je riječ o strukturi gostiju, najviše turista je iz Srbije, zatim iz Rusije, Bosne i Hercegovine (BiH), Velike Britanije i Ukrajine“, rekla je Lakičević.

Ona je podsjetila da će se danas održati koncert Peđe Jovanovića, dok je za 26. jul planiran koncert Tropiko benda, a 9. avgusta nastup Dženana Lončarevića i lokalnog benda Toć.

„Biće održane i druge manifestacije među kojim je i Internacionalna smotra mode 21. i 22. jula, zatim od 28. do 30. jula Rubix festival u marini Porto Montenegro. Na Purgatorijama je ove godine sadržajan i bogat program”, navela je Lakičević i podsjetila da će se tri ribarske večeri organizovati krajem ovog i početkom narednog mjeseca.

