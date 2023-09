U luci Kotor danas četiri broda

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U bokokotorskom zalivu danas su četiri broda sa 4,15 hiljada putnika i 2,32 hiljade članova posade.

Kako obavještavaju iz Luke Kotor, 180 metara dug Resilient Lady, uplovio je jutros iz luke Dubrovnik, a na sidrištu 1 biće do 19 sati, kada je planirano da isplovi za Krf.

Na njemu je 1,42 hiljade putnika i 1,18 hiljada članova posade, prenosi Radio Kotor.

Iz Splita je jutros u zaliv uplovio kruzer MSC Lirica, sa 2,21 hiljadu putnika i 747 članova posade.

Na sidrištu 2 biće do 18 sati kada isplovljava za Krf.

Kruzer Azamara Onward uplovio je jutros iz Ankone sa 485 putnika i 393 člana posade. Na vezu ostaje do 22 sata, kada isplovljava za Amalfi.

Iz Dubrovnika je u utorak uplovio brod Azzuro sa 39 putnika i pet članova posade. Isplovljava za Dubrovnik sjutra u sedam sati.

