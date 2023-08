U drugom kvartalu rast zaklanih goveda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U klanicama u Crnoj Gori je u drugom kvartalu zaklano 8,88 hiljada grla goveda, što je 2,6 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Monstata.

Neto težina zaklanih goveda u drugom kvartalu bilježi rast od 8,8 odsto.

Statističari su kazali da ukupan broj zaklanih ovaca u drugom kvartalu bilježi rast od 19,7 odsto u odnosu na uporedni period.

“Neto težina zaklanih ovaca u drugom kvartalu bilježi rast od 22,4 odsto”, dodaje se u saopštenju.

Kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se pad u odnosu na isti kvartal prošle godine, dok kod ukupnog broja zaklane živine bilježi se rast od 35,9 odsto.

