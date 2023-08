U Budvi više od 40 hiljada turista

Budva, (MINA-BUSINESS) – U Budvi boravi više od 40 hiljada prijavljenih turista, saopštio je direktor budvanske Turističke organizacije, Nikola Kralj.

On je za Jutarnju program TVCG rekao i da je ove godine bolja naplata boravišne takse.

“U Budvi imamo preko 40 hiljada prijavljenih turista. Važno je napomenuti da se radi o gostima u kolektivnom smještaju i koji su u našem sistemu za prijavu boravka. Da li je ta brojka tačna ili imamo nešto više gostiju, ne mogu tačno da kažem”, kazao je Kralj, prenosi portal RTCG.

On je naveo da su svi pokazatelji takvi da govore da je bila dobra predsezona i zimski mjeseci.

“Sada očekujemo najveći dio i da onda na kraju godine sumiramo utiske i vidimo da li je ova sezona bila baš kako smo i očekivali”, kazao je Kralj.

