Prijava boravka na deset turističkih punktova

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Na području Opštine Kotor nalazi se deset turističkih punktova za prijavu boravka stranaca.

Vršilac dužnosti direktora lokalne Turističke organizacije, Jovan Ristić, kazao je za Radio Kotor da su punktovi na Svetom Stasiju, Orahovcu, Risnu, Perastu, Morinju, Prčanju, Stolivu, Bigovi i u Lastvi Grbaljskoj, otvoreni od osam do 15 sati, dok je punkt u Starom gradu, kod Pošte, otvoren od osam do 20 sati.

Zabilježen je, kako je naveo Ristić, veći broj izdavaoca koji imaju veći broj smještajnih jedinica, a nijesu sve u njihovom vlasništvu, već ih rentiraju od trećih lica, pa tako i ne mogu imati sopstveni sistem za prijavu.

“Mi smo im tokom ovih mjeseci, kada je frekvencija turista veća, omogućili da prijavu obavljaju telefonskim putem u saradnji sa naše tri službenice. Mislim da smo napravili dobar potez, a krajem sezone ćemo preciznije znati kako stoje stvari odnosno da li smo time doprinijeli legalizaciji poslovanja, preciznijem prikupljanju podataka i prihodima”, zaključio je Ristić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS