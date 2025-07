Krivična prijava zbog skidanja i povrede službenog pečata i znaka

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru krivičnu prijavu protiv A.H. (22), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo skidanje i povreda službenog pečata i znaka, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je krivična prijava podnijeta u saradnji sa službenicima urbanističko građevinske inspekcije Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

„Sumnje da je A.H. krivično djelo koje mu se stavlja na teret počinio tako što je samovoljno uklonio žutu tablu i traku, koja je postavila urbanističko građevinska inspekcija uz rješenje, nakon čega je nastavio sa daljim izvođenjem bespravnih građevinskih radova“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će službenici Sektora za borbu protiv kriminala nastaviti sa preduzimanjem planskih aktivnosti na suzbijanju, odnosno procesuiranju osoba koje nezakonitim radnjama protivpravno uzurpiraju državnu imovinu.

