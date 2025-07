Radulović: Uspostavljena pomorska linija Bar-Bari

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pomorska linija Bar-Bari uspostavljena je danas i saobraćaće do početka septembra, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović.

“Ovo je još jedna pomorska linija koju je uspostavila aktuelna Vlada, što predstavlja značajan korak u razvoju pomorske infrastrukture Crne Gore”, naveo je Radulović u saopštenju.

Pomorska linija Bar-Bari uspostavljena je u saradnji sa renomiranim hrvatskim prevoznikom Jadrolinija.

“Ova linija predstavlja sigurnost i održivost u razvoju putnika i robe. Svaka nova linija doprinosi jačanju naše ekonomije, razvoju turizma i otvaranju novih mogućnosti za građane i privredu”, kazao je Radulović.

Radulović je podsjetio da su već otvorene linije Budva-Dubrovnik i Kotor-Dubrovnik, a da će od narednog utorka biti uspostavljena linija Bar-Ankona.

