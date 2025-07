Turistička posjeta u junu u Herceg Novom bolja preko deset odsto

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Broj prijavljenih gostiju u Herceg Novom u junu je, prema podacima Turističke organizacije, iznosio 53,55 hiljada, što je 5,87 hiljada više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Od tog broja, strani pasoš imalo je 50,75 hiljada posjetilaca, prenosi Novski portal.

U hotelima je boravilo 27,54 hiljade, a u domaćinstvima, sobama, apartmanima i vilama, 25,62 hiljade prijavljenih turista ili 4,3 odsto više.

U dva auto-kampa registrovana su 392 gosta.

U privatnom smještaju većinom su gosti iz regiona, a u hotelima iz Zapadne Evrope.

Iz lokalne Turističke organizacije rekli su za Novski portal da je struktura gostiju ostala više manje ista kao i u prethodnom periodu.

“Kada posmatramo privatni smještaj, dominira region i gosti iz Srbije i Bosne i Hercegovine sa skoro 55 odsto ukupnog broja gostiju. Ruski turisti učestvuju sa 21 odsto, dok su ostala tržišta u jednocifrenim procentima. Izdvajamo, kao nama bitna strateška tržišta, njemačke turiste, koji su zabilježili 613 dolazaka tokom juna, odnosno 2,4 odsto više, kao i turisti iz Velike Britanije sa 253 dolaska u ovom periodu”, naveli su iz TO.

U kolektivnom smještaju, na osnovu nedjeljnih izvještaja brojnog stanja najviše je zastupljeno tržište Zapadne Evrope, gdje Velika Britanija, Njemačka i Francuska prednjače u dolascima, dok je pojedinačno najbrojnije tržište i ovdje Srbija. Standardno bilježe i veliki broj dolazaka i noćenja turista iz BiH.

“Zadovoljni smo početkom glavnog dijela sezone. Nakon nešto slabije predsezone, u razgovoru sa različitim članovima naše privrede vidimo da su i oni zadovoljni najavama koje imaju za naredni period kao i da pozitivno ocjenjuju prethodni mjesec. U smislu razlike u odnosu na prethodnu godinu, izdvojili bismo razne infrastrukturne projekte u gradu koje su dodatno oplemenile ukupan ambijent, ne samo za stanovnike Herceg Novog već i za naše goste”, rekli su iz TO.

Iako je rano za izvlačenje bilo kakvih zaključaka na osnovu statističkog uzorka prikupljenog u okviru ankete turista koja je počela sredinom prošlog mjeseca, iz TO Herceg Novi vide da je stepen zadovoljstva različitim elementima turističke ponude na standardno visokom nivou.

“U isto vrijeme, prvi put dobijamo i vrijedne informacije o važnosti održivog turizma za naše turiste, kao i informacije o digitalnoj i online prisutnosti naše destinacije što će nam biti od velikog značaja za dalje planove. Takođe, s obzirom na akcenat koji želimo da stavimo na turističku ponudu našeg zaleđa, koja se ogleda u seoskim domaćinstvima ali i brojnim mogućnostima za aktivni odmor, Anketa takođe donosi informacije o tome koliko su gosti upoznati i zainteresovani za taj segment naše ponude što će nam pružiti važan putokaz za razvoj tih lokaliteta”, naveli su iz TO.

Turistička organizacija vodi računa o naplati tri takse koje čine njene prihode.

“Boravišna taksa je zabilježila rast od 5,79 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Članski doprinos je niži 1,4 odsto, dok je naplata turističke takse veća 40 odsto u odnosu na prošli jun. Ukupni prihodi su 8,5 odsto veći nego u istom referentnom periodu prošle godine”, zaključili su iz TO Herceg Novi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS