Milatović: Savezništvo sa SAD-om za nas ima posebnu vrijednost

Podgorica, (MINA) – Kontinuirana i principijelna podrška Sjedinjenih Američkih Država (SAD) izgradnji demokratskih institucija i sprovođenju ključnih reformi, od neprocjenjive je važnosti za savremenu Crnu Goru, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je prisustvovao svečanom prijemu povodom Dana nezavisnosti SAD-a u Podgorici.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, istakao da mu je čast i zadovoljstvo što prisustvuje svečanosti u susret jednom od najznačajnijih datuma u istoriji moderne civilizacije i istinskom prazniku slobode, demokratije i ljudskog dostojanstva – 249. godišnjici usvajanja Deklaracije o nezavisnosti SAD-a.

“Te davne 1776. godine, iz “opljačkanih mora, opustošenih obala, spaljenih gradova i uništenih života”, uzdigao se duh jednog naroda – duh odlučnosti, vjere i borbe za univerzalna ljudska prava. Taj duh, rođen iz hrabrosti i vizije, postavio je temelje savremene demokratije i postao je nadahnuće mnogim narodima širom svijeta da ustanu u odbranu najviših vrijednosti ljudskog bića”, kazao je Milatović.

On je rekao da ni crnogorski narod nije bio izuzetak, dodajući da je u odlučujućim vremenima crnogorske istorije, država, vođena sopstvenim slobodarskim idealima, u ključnim trenucima svoje istorije, stajala na braniku slobode i dostojanstva.

“Upravo je ta slobodarska misao bila i ostala temelj dugotrajnog prijateljstva Crne Gore i SAD-a“, dodao je Milatović.

On je rekao da su SAD tokom posljednjih decenija, a naročito nakon obnove nezavisnosti, bile snažan partner Crne Gore.

„Njihova kontinuirana i principijelna podrška izgradnji demokratskih institucija, jačanju vladavine prava, razvoju građanskog društva i sprovođenju ključnih reformi, od neprocjenjive je važnosti za savremenu Crnu Goru”, naveo je Milatović.

On je ocijenio da je partnerstvo dvije zemlje dodatno osnaženo članstvom Crne Gore u NATO savezu.

Taj savez, kako je kazao, ne samo da garantuje stabilnost i bezbjednost, već je posvećen očuvanju međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima, uzajamnom poštovanju, odgovornosti „i, što je najvažnije, miru“.

Milatović je rekao da je uvjeren da upravo kroz takve okvire saradnje i zajednički vrijednosni sistem, može se najbolje odgovoriti na sve brojnije i sve kompleksnije bezbjednosne i geopolitičke izazove savremenog doba.

„U vremenima kada se suočavamo sa ozbiljnim prijetnjama “koje kušaju ljudske duše”, kako ih je Tomas Pejn opisao u osvit američke revolucije, savezništvo sa SAD-om za nas ima stratešku i posebnu vrijednost”, rekao je Milatović.

On je poručio i da kao što američki građani prepoznaju važnost “američkog sna i pravo svakog čovjeka na potragu za srećom, tako i mi u Crnoj Gori težimo ostvarenju našeg evropskog sna”.

“Duboko vjerujemo da pripadamo porodici evropskih naroda i znamo šta želimo – da postanemo naredna članica Evropske unije“, rekao je Milatović.

On je naveo da je Crna Gora zahvalna što njeni američki prijatelji razumiju i pružaju podršku evropskom integracionom putu.

„Putu koji ne izražava samo političku volju, već je izraz naše istorijske pripadnosti, kulturnog identiteta i čvrste opredijeljenosti ka zajedničkim vrijednostima i idealima demokratskog svijeta. Danas nam je, možda više nego ikada, potrebna čvrsta vjera u demokratiju, privrženost temeljnim slobodama i ljudskim pravima, istrajna borba za vladavinu prava, pravdu i jednakost”, dodao je Milatović.

On je podsjetio da dugotrajne veze dvije države, u godini kada se obilježava 120 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, ne počivaju samo na institucijama i savezima.

„Već na ljudima, privrednicima, akademicima, sportistima, mladim i kulturnim stvaraocima, koji uče jedni od drugih i koji grade mostove razumijevanja i saradnje“, dodao je Milatović.

On je rekao da je uvjeren „da ćemo u tom istom duhu nastaviti da njegujemo i učvršćujemo naše partnerstvo – kao saveznici, kao prijatelji i kao narodi koje vjeruju da su mir, sloboda i ljudsko dostojanstvo nezamjenjivi temelji naše zajedničke budućnosti“.

„Neka zakletva Očeva osnivača, koji su položili svoje živote i “svetu čast” za zaštitu Deklaracije, bude poziv na zaštitu naših zajedničkih vrijednosti, našeg načina života i sveukupno jačanje prijateljskih odnosa Crne Gore i SAD-a”, zaključio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS