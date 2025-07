FSCG produžio sponzorski ugovor sa pivarom Trebjesa

Podgorica, (MINA) – Fudbalski savez Crne Gore (FSCG) produžio je sponzorski ugovor sa pivarom „Trebjesa“, čime se ušlo u 15. godinu saradnje između Saveza i jedne od najvećih crnogorskih kompanija.

Sponzorski ugovor na godinu potpisali su predsjednik FSCG Dejan Savićević i izvršna direktorica „Trebjese“ Sanja Ćalasan.

Savićević je prilikom potpisivanja ugovora kazao da je uvjeren da će Savez i pivara „Trebjesa“ uspjeti da ostvare velike rezultate u periodu koji dolazi.

„Dugogodišnje partnerstvo Saveza sa pivarom „Trebjesa“ jedan je od najboljih primjera odgovornog odnosa biznis zajednice prema crnogorskom sportu“, rekao je Savićević, saopšteno je iz FSCG.

Kako je naveo, svih prethodnih godina jedna od najvećih crnogorskih kompanija pružala je nesebičnu pomoć razvoju fudbala i sporta u Crnoj Gori.

„Raduje nas što ćemo i tokom narednih godinu imati pivaru „Trebjesa“ kao saigrača u timu Fudbalskog saveza. Siguran sam da ćemo u narednom periodu, uz maksimalno zalaganje i posvećenost, uspjeti da ostvarimo velike rezultate“, rekao je Savićević.

Ćalasan je istakla da je dugogodišnje partnerstvo sa FSCG podrška crnogorskom fudbalu i sportu uopšte.

„Saradnja i podrška koju već 15 godina pružamo FSCG jasno govori o našoj dugoročnoj posvećenosti doprinosu razvoja crnogorskog fudbala i daljoj popularizaciji sporta u Crnoj Gori“, rekla je Ćalasan.

Kako je kazala, to smatraju i jednom vrstom obaveze prema vjernim potrošačima Nikšićkog piva, ljubiteljima fudbala koji su svim srcem uz nacionalni tim.

„Nadamo se da će nas sokoli, kao mnogo puta do sada, obradovati svojom borbenošću i učiniti ponosnim svojim učinkom na predstojećim takmičenjima“, poručila je Ćalasan.

