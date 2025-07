Objediniti lokalne i parlamentarne izbore

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potreban predah od učestalih izbornih procesa i trenutak je da se zakonskim izmjenama obezbijedi objedinjavanje lokalnih izbora i njihovo održavanje zajedno sa redovnom parlamentarnim izborima 2027. godine.

To je ocijenjeno na sastanku potrpedsjednika Vlade Alekse Bečića i specijalnog izaslanika Slovenije za Zapadni Balkan Anžeja Frangeša.

Bečić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, zahvalio Frangešu na dosljednoj i iskrenoj podršci evropskom putu Crne Gore, kao i na svemu što je tokom svog mandata učinio za jačanje odnosa dvije prijateljske zemlje.

On je rekao da je zadovoljstvo konstatovati da su rezultati Crne Gore danas vidljivi na svakom koraku.

“Svjedočimo o do sada nezabilježenoj, beskompromisnoj i hrabroj borbi protiv duvanske i narko mafije, kao i svih drugih oblika kriminala”, naveo je Bečić.

Prema njegovim riječima, danas je Crna Gora prepoznata kao država odlučne borbe protiv kriminala.

“A ne više kao zemlja čije institucije i njihovi visoki funkcioneri služe kriminalu. To vrijeme je ružna prošlost“, dodao je Bečić.

On je naglasio da je veting jedan od najvažnijih državnih prioriteta.

„U sektoru bezbjednosti i odbrane već imamo zavidne rezultate po pitanju integriteta. Na stotine suspednovanih , pokrenutih disciplinskih postupaka, otpuštenih, ali i uhapšenih i procesuiranih”, naveo je Bečić.

On je dodao da “čišćenje sistema od komprovitovanih kadrova i nedozvoljenih uticaja mora biti odgovor cjelokupnog sistema, svih organa i grana vlasti”.

“Jer je to osnov ozdravljena i sigurne budućnosti Crne Gore”, dodao je Bečić.

Navodi se da su se sagovornici saglasili da je Crnoj Gori potreban predah od učestalih izbornih procesa, da je trenutak da se zakonskim izmjenama obezbijedi objedinjavanje lokalnih izbora i njihovo održavanje zajedno sa redovnom parlamentarnim izborima 2027. godine.

“Kako bi se cjelokupni kapaciteti društva usmjerili naredne dvije godine ka zatvaranju preostalih pregovaračkih poglavlja na evropskom putu, odnosno kako bi Crna Gora iskoristila istorijsku šansu koja stoji pred njom i konačno finiširala pregovarački proces”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS