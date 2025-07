Gorčević: Bijelo Polje je grad u kojem se može ostati, stvarati i uspjeti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bijelo Polje je grad u kojem se može ostati, stvarati i uspjeti, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević danas na otvaranju najvećeg maloprodajnog kompleksa na sjeveru Crne Gore Bravera City Park.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, otvaranjem modernog tržnog centra, u koji je u prvoj fazi uloženo preko sedam miliona EUR, stvoreni su uslovi za otvaranje više od 230 radnih mjesta, čime se daje snažan podsticaj lokalnoj ekonomiji i novoj fazi razvoja sjevernog regiona.

„Raduje me što naše Bijelo Polje konačno postaje grad u kojem se vidi budućnost – grad koji se razvija, otvara prostor za ideje, za nova radna mjesta i dostojanstven život”, rekla je Gorčević.

Ona je kazala da su mnogi sa sjevera otišli tražeći prilike, ali su se vratili sa željom da doprinesu njegovom razvoju.

“Danas svjedočimo upravo takvom trenutku – da se u svom gradu može ostati, stvarati i uspjeti“, rekla je Gorčević.

Ona je posebno istakla da su ovakvi projekti pokazatelj da evropski standardi nijesu samo zakonodavne reforme, već konkretna promjena kvaliteta života građana u svakom dijelu Crne Gore.

„Kao ministarki evropskih poslova, važno mi je da se evropski standard života osjeti u svakom gradu Crne Gore – od juga do sjevera. Zato su ovakve investicije ključne. One znače modernu infrastrukturu, nova radna mjesta i jednake šanse za sve – bez obzira na to gdje žive. Ovo je korak ka evropskoj budućnosti – budućnosti u kojoj se u Bijelom Polju živi, stvara i ostaje“, kazala je Gorčević.

Ona je zahvalila investitorima – Vladimiru i Petru Veličkoviću, istakavši da je posebno značajno što su uspješni preduzetnici odlučili da svoj kapital i energiju ulože upravo u svoj rodni grad.

„Njihov primjer pokazuje da ljubav prema zavičaju nije samo osjećaj, već konkretna odluka da se učini nešto trajno i korisno za cijelu zajednicu“, dodala je Gorčević.

Bravera City Park obuhvata skoro 12 hiljada metara kvadratnih komercijalnog prostora, sa više od 30 maloprodajnih, ugostiteljskih i uslužnih objekata domaćih i međunarodnih brendova.

