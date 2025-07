U Srbiji uhapšene dvije osobe koje je potraživao Interpol Podgorica

Podgorica, (MINA) – Crnogorski državljani A.P. (34) i M.K. (38), za kojima je podgorički Interpol rapisao međunarodnu potjernicu, uhapšeni su danas u Srbiji, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je u komunikaciji između podgoričkog i beogradskog NCB Interpola, potvrđen identitet A.P. i M.K, pa se očekuje njihovo sprovođenje sudiji za istragu u Beogradu.

„A.P. je potraživan radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, i krivičnog djela teško ubistvo“, kaže se u saopštenju policije.

Oni su naveli da je M.K. potraživan radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnih djela ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, i krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo.

„Značajno je naglasiti da je riječ o osobama koja se vode kao članovi jedne organizovane kriminalne grupe (OKG) sa teritorije Crne Gore koji se takođe, sa drugim članovima te OKG, koji su prioritet rada NCB Interpol-a Podgorica, dovode u vezu sa većim brojem krivičnih djela koja su izvršena u prethodnom periodu“, kazali su iz policije.

Navodi se da će crnogorski i srpski organi za sprovođenje zakona nastaviti dalje sa saradnjom i komunikacijom u dijelu razmjene ekstradicione dokumentacije i izručenja A.P. i M.K. Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS