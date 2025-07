U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 4. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Lipe, dio Brskuta, Cerovice.

-u terminu od 8:30 do 16 sati: Zgrada Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu 8:30 do 14 sati: Velje Brdo, dio Rogama, firma Eminent, Stanić, Pričelje, Donje Šume, Grupo Market, Markovo Kopito i Šampinjoni, Miletine Njive, Madra, dio Rogama, Vranjske Njive, naselje oko velike trafostanice u Zagoriču (PG1) – Piperska, Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Luke, dio Novog Sela.

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratktorajna isključenja).

Cetinje

– u terminu od 07 do 12 sati: Cetinjske Pumpe (Podgor i Višnjica), Cetinjske Pumpe (Sjenokos), Građani, Podgor i Višnjica, Utrg, Ljubotinj, Budvanski vodovod (Utrg i Podgor).

Nikšić

– u terminu od 08 do 12 sati: Ul. Jezerska, Trebinjski put, dio Kapinog Polja, dio Kočana.

– u terminu od 08 do 15 sati: Krstac, Sjenokosi.

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine, Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela, Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do, Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bezuje.

Bar

– u terminu od 07 do 08 sati: Bolnica, Stari Bar, Stari Grad, Baukovo i Belvede.

– u terminu od 07 do 12 sati: Brčeli, Bukovik, Sotonići, Bijele Poljane.

– u terminu od 08 do 13 sati: Dio naselja Đuričine Vode.

Budva

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Dio naselja Kamenovo.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 10 sati: dio naselja Đerane od kružnog toka prema marketu Kabala, naselje Velika Plaža kod novog mosta, dio naselja Đerane kod marketa Kalaba.

– u terminu od 08 do 11 sati: dio naselja Đerane kod autoservisa Kliko, Ulcinjskog polja i Kodre iza objekta Okova.

– u terminu od 08 do 14 sati: naselje 4. Jul u Donjem Štoju, restorani i dio kućica sa desne strane od restorana prema račvi.

– u terminu od 09 do 11 sati: dio naselja Pinješ kod spomenika, dio naselja Donja Kolomza.

– u terminu od 09 do 12 sati: naselje Liman.

– u terminu od 10 do 13 sati: dio Beogradskog naselja u Donjem Štoju.

Kotor

– u terminu od 06 do 08 sati: Kovačko Polje.

Andrijevica

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Slijepač most-Bojišta, Muslići.

– u terminu od 08 do 16 sati: Njegnjevo, Sutivan, Obrov, Draškovina, Pavino Polje, Zaton – Klinac, Ribarevine, Srđevac, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, mHE Vrelo, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići, Lješnica, Banje selo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Gornji Pažanj, Padež, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Pržišta, Gornji Lepenac, Razboj-Kopiljače, Žari – Vrela, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Rudnica, Matovine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jakovići 1, Selišta.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 10 sati: Zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, Ul. Njegoševa, Istarska, Meše Selimovića, Vase Čarapića.

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Rabitlje.

– u terminu od 10 do 11 sati: Naselje Šula, Gradir Montenegro, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko.

– u terminu od 10 do 15 sati: Rudnik,, Gradir Montenegro”.

Plav

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Rožaje

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Honsiče.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

