U Kotoru danas četiri broda

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U Kotoru su danas četiri broda.

Kako je saopšteno iz Luke Kotor, kruzer Royal Clipper, koji je uplovio u osam sati i 30 minuta iz Dubrovnika, nalazi se na pozicija sidra 1. Isplovljava u 18 sati za Vis.

Brod Marella Explorer 2 uplovio je jutros u šest sati i 55 minuta iz luke Krf sa 1,79 hiljada putnika. Isplovljava u 17 sati za luku Dubrovnik. Nalazi se na poziciji sidra 2, prenosi Radio Kotor.

Dolazak kruzera La Belle de L’Adriatique očekivao se u deset sati, dok je isplovljavanje planirano u 16 sati za luku Dubrovnik.

Uplovljavanje broda Wind spirit očekuje se u 17 sati, a isplovljavanje je planirano sjutra veče u 23 sata za luku Dubrovnik.

