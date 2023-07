Turističke atrakcije Crne Gore predstavljene u azerbejžanskim medijima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turističke atrakcije Crne Gore predstavljene su u azerbejdžanskim medijima, kao rezultat studijske posjete u organizaciji Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Riječ je o CBC TV koja predstavlja najgledaniji televizijski kanal na ruskom jeziku u Azerbejdžanu, na kojem su emitovana tri priloga o Crnoj Gori.

Novinar CBC TV, Murad Akhundov, naveo je da je Crna Gora potpuno osvojila njegovo srce.

„Idealni geografski položaj, plaže Jadranskog mora, stari gradovi Kotora, Budve, Herceg Novog i Perasta privlače mnogo turista iz čitavog svijeta. U Crnoj Gori svaki posjetilac može da se zabavi, uživa u predivnom Jadranskom moru, degustira lokalnu kuhinju, posjeti skrivene uvale, oproba u windsurfingu, kayakingu ili da uživa u prelijepim zalascima i izlascima sunca sa vrhova planina“, navodi se u prilogu koji je emitovan u Centralnom dnevniku CBC TV.

Iz NTO-a su kazali da su, pored toga, emitovana još dva priloga o Crnoj Gori. U prilozima se navodi da većina turista biraju našu zemlju zbog plaža, klime, kvalitetne usluge, ali da Crna Gora nije poznata samo po tome.

„Simbol Crne Gore su i njene planine, što se može pretpostaviti po nazivu zemlje. Vladar iz dinastije Petrović-Njegoš je sahranjen na vrhu planine Lovćen, a ovdje možete vidjeti mnogo turista. Može se reći da se sa tog vrha kao sa dlana vidi čitava Crna Gora“, navodi se u prilozima.

Na najčitanijem veb sajtu u Azerbejdžanu – 1News.az koji svakodnevno posjećuje 40 hiljada ljudi, objavljen je atraktivan članak o našoj zemlji.

Autor ovog članka, Feliks Vishnevetskiy, preporučuje svojim čitaocima da posjete Crnu Goru i dodaje da građanima Azerbejdžana nije potrebna viza za ulazak u našu zemlju.

„Otvaranje direktne linije Baku – Tivat, kao i bezvizni ulazak u zemlju za državljane Azerbejdžana, doprinijeli su da Crna Gora za kratko vrijeme postane jedna od omiljenih destinacija azerbejdžanskih turista. A ako govorimo o odmoru u Crnoj Gori, onda prije svega treba istaći beskrajne plaže i nevjerovatnu prirodu, najčistije more sa živopisnim zalivima i ostrvima, uređene hotele, gastronomsku ponudu i pristupačne cijene“, navodi se u članku.

Iz NTO-a su kazali da se, imajući u vidu popularnost CBC TV i website-a 1News.az, očekuje da će objavljeni TV prilozi i članak o Crnoj Gori imati pozitivan efekat na promociju naše zemlje u Azerbejdžanu.

