Turistička ponuda Budve predstavljena u Izraelu

Budva, (MINA-BUSINESS) – Turistička ponuda budvanske rivijere predstavljena je na Međunarodnom sajmu turizma (IMTM) u Tel Avivu.

Iz Turističke organizacije Budva (TOB) je saopšteno da je riječ o sajmu koji je okupio oko 1,7 hiljada izlagača iz 52 zemlje i oko 26 hiljada posjetilaca.

Počasni konzul Crne Gore u Izraelu, Nimroda Rinota, kazao je da se očekuje se još bolja posjećenost u odnosu na prethodni period, kada je zabilježen rekordan broj turista sa ovog tržišta.

“To se očekuje zahvaljujući dobroj avio-povezanosti dvije zemlje i činjenici da tri avio-kompanije imaju čarter letove na realaciji Izrael-Crna Gora i to Air Montenegro, Israir i Sun d’Or. Od ove godine je u najavi i do deset letova na sedmičnom nivou iz Podgorice i Tivta, od aprila do oktobra”, rekao je Rinota.

U razgovorima predstavnika budvanske turističke privrede i TOB-a sa turoperatorima i potencijalnim gostima, došlo se do više informacija o navikama turista iz Izraela.

“Generalno su za putovanja zainteresovani visoko-platežni gosti, sa interesovanjem za hotele visokih kategorija. Oko 60 odsto Izraelaca putuje jednom godišnje, a njih 35 odsto više puta. Gosti sa tog podneblja se sve više okreću prirodi, kroz pješačenje, biciklizam, planinarenje, izlete i slično, tako da je pored mora i plaža, njihovo interesovanje usmjereno i na ponudu aktivnog turizma”, navodi se u saopštenju.

Gostima iz Izraela je poznata turistička ponuda Crne Gore, koju doživljavaju kao malu, ali turistički vrlo zanimljivu zemlju, sa predivnom prirodom i gostoljubivim ljudima.

Predstavnici budvanske privrede istakli su značaj uvođenja direktnih avio-linija sa Izraelom, zadovoljstvo povodom učešća na sajmu i mogućnosti predstavljanja ponude na ovako značajnom tržištu uz velika očekivanja u smislu veće posjećenosti turista sa tog tržišta.

Turističku ponudu Crne Gore u Izraelu su prezentovali predstavnici Nacionalne turističke organizacije (NTO) sa strateškim partnerima Air Montenegrom, Hotelskom grupom (HG) Budvanska rivijera i turističkom agencijom Gold Travel, zatim lokalnim turističkim organizacijama Budve, Podgorice, Herceg Novog, Kotora i Tivta, HG Montenegro Stars-om, hotelima Regent, Maestral resort&casino i SOA, kao i turističkim agencijama Talas Montenegro DMC i Explorer DMC.

