Tri osobe će krivično odgovarati

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podnijeli tri krivične prijave protiv tri osobe zbog pet krivičnih djela.

Krivična prijava je podnijeta protiv M.Ž. (39) zbog sumnje da je počinio tri krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

“On je kako se sumnja, u svojstvo ovlašćenog brokera u nikšićkom investicionom društvu NK Broker, počinio djela koja mu se stavljaju na teret tako što je na tržištu kapitala nezakonito raspolagao, odnosno trgovao i otuđio finansijske instrumente (akcije) za tri klijenta tog društva, a sve bez njihovog znanja i naloga, te je tako za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 5,94 hiljade EUR”, navodi se u saopštenju.

Policijski službenici su, kako se dodaje, podnijeli krivičnu prijavu protiv N.S. (31) zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

On je djelo izvršio tako što je kao konobar, zaposlen u jednoj konobi, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvojio pazare u ukupnom iznosu od 1,2 hiljade EUR.

Osim toga, nikšićka policija je državnom tužiocu podnijela i krivičnu prijavu protiv K.M. (29) zbog sumnje da je počinio krivično djelo šumska krađa.

On je, kako se sumnja, tokom septembra, na lokaciji Raškovo brdo izvršio bespravnu sječu drvne mase u količini od oko 11,24 metara kubnih, koja je u vlasništvu K.B.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS