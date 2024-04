Treća nacionalna ceremonija dodjele grantova u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ceremonija dodjele nacionalnih grantova u Crnoj Gori, povodom zvaničnog objavljivanja rezultata selekcije trećeg poziva Regionalnog fonda za izazove (RCF), održaće se sjutra u prostorijama Privredne komore (PKCG).

RCF je finansijski mehanizam osmišljen da poboljša zapošljivost mladih i podstiče konkurentnost preduzeća na Zapadnom Balkanu finansiranjem ulaganja u opremu i infrastrukturu odabranih projekata kooperativnog obrazovanja koji sprovode konzorcijumi u kojima su partneri obrazovne ustanove i privredni subjekti.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju odabranim projektima.

„Treći poziv je privukao ukupno 155 projektnih predloga, odnosno izjava o zainteresovanosti iz zemalja Zapadnog Balkana. Od ovog broja osam prijava je pristiglo iz Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Odlukom Komisije za selekciju o raspoloživim sredstvima za treći poziv predloženo je finansiranje tri najuspješnija projekta iz Crne Gore, kojima će biti dodijeljena sredstva u iznosu od 1,62 miliona EUR.

„Projektna sredstva biće uložena u opremanje i unapređenje infrastrukure obrazovnih ustanova, kao i u obuke učesnika programa kooperativnog obrazovanja“, dodaje se u saopštenju.

Ceremonija će početi u deset sati.

