Tranzicija ka zelenoj energiji nezaustavljiv proces

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U energetici fokus mora biti na obnovljivim izvorima energije (OIE), naročito na solarima, jer u ovom regionu postoji ogromni solarni potencijal i to je nešto što se mora iskoristiti, saopštio je izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG), Ivan Bulatović.

On je na panelu Akt o balansiranju: Navigacija tranzicije sa uglja na OIE, naspram strategije na Zapadnom Balkanu, koji se u srijedu održao u okviru dvodnevne konferencije Energy Week Western Balkans, rekao da to istovremeno predstavlja razlog zašto se ne moramo oslanjati na gas.

Bulatović je kazao da je otvoreno pitanje kako da energiju proizvedenu u termoelektrani zamijenimo nekim drugim izvorom.

“To nije lak posao, jer to nije samo energetsko, već i socijalno pitanje. Tranzicija ka zelenoj energiji je nezaustavljiv proces, koji se nastavlja i to treba da bude osnovni zadatak svih nas”, smatra Bulatović.

On je naveo da EPCG akcenat stavlja na vjetro i solarne mogućnosti.

“Gas mogu ispitivati privatni investitiori i ukoliko postoji dobar projekat, mi ćemo biti svakako podrška”, rekao je Bulatović.

On se osvrnuo i na vodonik, kao energente i naveo da za sada za to ne postoji strategija te da je to tekući proces, ali da postoji zainteresovanost privatnih kompanija za istraživanje mogućnosti korišćenja vodonika u Crnoj Gori.

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS), Dušan Živković, smatra da je energetska sigurnost tema koja će privlačiti veliku pažnju i u narednom periodu.

On je ocijenio da će svaka kompanija u skladu sa svojim resursima tražiti najbolja rješenja i ići putem tranzicije koji je dugotrajan, ali ispravan korak.

Na sesiji su govorili i Dražen Jakšić sa Instituta Hrvoje, tehnički direktor Elektroprivrede Republike Srpske (ERS), Ivan Koprivica i generalni direktor Siemensa, Petar Šainović.

Iz EPCG su rekli da Energy Week, važan događaj za Crnu Goru, služi kao ključna platforma za privlačenje investitora za OIE, ali i podsticanje regionalne saradnje među zemljama Zapadnog Balkana.

Na konferenciji su otvorena brojna pitanja važna za energetski sektor država regiona, među kojima je važno pitanje ono koje se odnosi na isključivanje uglja iz energetskog miksa.

