Trajekt Igalo počeo da saobraća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trajekt Igalo preduzeća Pomorski saobraćaj, koji je za potrebe linije Kamenari-Lepetane iznajmljen od Morskog dobra, zvanično je počeo da saobraća.

Ivo Kordić iz Morskog dobra je za Radio Televiziju Herceg Novi (RTHN) najavio da će naplata karata na toj trajektnoj liniji početi sjutra.

Predsjednik Upravnog odbora Morskog dobra Blažo Rađenović kazao je ranije da će do kraja maja na toj trajektnoj liniji saobraćati šest plovila.

Zakup trajekta Igalo sa posadom koštaće Morsko dobro hiljadu EUR dnevno, ali Rađenović smatra da će veoma brzo isplatiti tu investiciju.

Iz lokalne uprave u Tivtu su RTHN-u kazali da će potpisivanje sporazuma sa opštinama Herceg Novi i Tivat najvjerovatnije biti upriličeno u utorak.

