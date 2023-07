Telekom zabilježio finansijski i rast broja korisnika u svim segmentima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je u prvoj polovini godine zabilježio, kako je saopšteno, stabilan finansijski rast, veće prihode i profitabilnost, rast postpejd baze, broja pripejd korisnika i odlične rezultate u segmentu usluga fiksnog interneta i televizije.

Takođe, kompanija je zadržala lidersku poziciju u postpejdu i mobilnom internetu u Cnoj Gori.

“Na kraju juna, Telekom je imao aktivnih 298 hiljada postpejd kartica, devet odsto više u odnosu na uporedni period prošle godine. Broj aktivnih pripejd kartica iznosio je 173 hiljade, 41 odsto više u odnosu na kraj juna prethodne godine, dok je korisnika mobilnog interneta bilo 259 hiljada, odnosno osam odsto više u odnosu na prošlu godinu”, navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, kazao je da sezonu ulaze spremni i nastavljaju dobro promišljene aktivnosti na mobilnoj i fiksnoj mreži koje realizuju već dvije godine.

“Kao što smo više puta do sada isticali, modernizacija mobilne mreže je vrlo intezivna investicijska aktivnost kojom smo obuhvatili sve elemente mreže. Telekom ima preko 400 lokacija sa kojih pružamo usluge mobilnog interneta i svih servisa, a modernizacijom su obuhvaćene sve lokacije, i projekat modernizacije je već pri kraju“, rekao je Udovičić.

Drugim riječima, upravo je modernizacija mobilne mreže izdvojila Telekom na tržištu, što je posebno važno tokom ljetnje sezone, kada je internet saobraćaj za 50 odsto veći nego u ostatku godine.

Iz Telekoma su naveli i da ne zapostavljaju ni fiksnu mrežu, koja je dominatno investicijski vezana za širenje optičke mreže. Broj korisnika na optici u prvoj polovinu ove godine porastao je, u poređenju sa istim periodom u prošloj godini, 13 odsto i iznosio je 35 hiljada, dok je ukupan broj širokopojasnih priključaka porastao jedan odsto i iznosio je 83 hiljade. Zabilježen je i rast broja korisnika TV usluga tri odsto, kojih je bilo ukupno 88 hiljada na kraju perioda.

„Dalje širenje fiksne optičke mreže ostaje prioritet, a plan je da oko 70 odsto domaćinstva bude pokriveno Telekom optičkom mrežom. Samo zahvaljujući optimizaciji i investicijama u mobilnu i fiksnu mrežu korisnicima možemo garantovati kvalitet i stabilnost servisa, a njihovi zahtjevi su sve veći što potvrđuju i podaci koje imamo – kada se sabere saobraćaj u fiksnoj i mobilnoj mreži, Crnogorski Telekom kroz svoju mrežu dnevno propusti i po 600 hiljada gigabajta“, naveo je Udovičić.

Telekom je na prezentaciji koju su za novinare organizovali krajem juna najavio i dva noviteta.

„Prvi je prelazak na savremenu VoLTE (Voice over LTE) tehnologiju, koja će korisnicima pružiti mogućnost da budu povezani na internet dok razgovaraju telefonom, i omogućiti bolji kvalitet glasovnih servisa. VoLTE projekat Telekom realizuje u saradnji sa strateškim partnerom, kompanijom Samsung, kao i drugim najvećim proizvođačima mobilnih uređaja (Apple, Xiaomi), koji u Crnoj Gori na terenu vrše sertifikaciju svojih mobilnih uređaja“, rekao je Udovičić.

Drugi se odnosi činjenicu da je kompanija za svoju fiksnu mrežu obezbijedila uslove da se kroz nju podaci prenose brzinom od deset Gbps i to u oba smjera, i prilikom prijema i prilikom slanja podataka.

„Na tome intenzivno radimo već pola godine, a ta mogućnost biće ključna za interaktivne servise u budućnosti, kakvi su AR/VR, gaming, IPTV, video na zahtjev“, podsjetio je Udovičić.

Rast prihoda od 6,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu uslovljen je boljim rezultatima u dijelu maloprodajnih usluga. Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), nakon najma i isključujući posebne uticaje, iznosila je 14,5 miliona, što predstavlja rast od 5,7 odsto. Neto dobit u istom periodu iznosila je 3,3 miliona.

Iz Telekoma su podsjetili i da je na redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma donijeta odluka o smanjenju kapitala na osnovu koje će poništiti stečene sopstvene akcije, te da je Skupština akcionara dala ovlašćenje za novi otkup sopstvenih akcija u iznosu do dva miliona EUR u narednih deset mjeseci.

Crnogorski Telekom, prema posljednjem zvaničnom izvještaju Agencije za elektronske komunikacije (EKIP), ima najveću i najbržu 4G odnosno 5G mobilnu mrežu u zemlji, koja pokriva 97 odsto odnosno 80 odsto stanovništva sa najvećom prosječnom brzinom u poređenju s konkurencijom. Takođe, skoro 40 odsto ukupnog Internet saobraćaja u zemlji odvija se posredstvom Telekom mobilne mreže.

