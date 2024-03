Telekom i ove godine zvanična mreža CIM Foruma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je i ove godine, nakon odlične prošlogodišnje saradnje, zvanična mreža Foruma kreativnih industrija i medija – CIM 2024.

Ovogodišnji, treći po redu CIM Forum, će biti održan od 6. do 9. juna u Kotoru, pod sloganom Out of Office.

Okupiće ključne aktere kreativnih industrija, umjetnosti i medija iz Crne Gore i regiona, koji će razmjenjivati mišljenja o aktuelnim dešavanjima iz svoje oblasti.

U Crnogorskom Telekomu, kako su saopštili njegovi predstavnici, nastoje da podržavaju inovativne projekte i inicijative.

„CIM Forum je odgovorio, kroz prethodnu saradnju, na naša nastojanja da budemo dio zanimljivih i kreativnih priča. Od ovogodišnjeg slogana Foruma, Out of Office, koji poziva za razigravanje kreativnih potencijala u inspirativnom okruženju, do imena i tema koje su u igri – u svemu se teži ka prevazilaženju ustaljenih formi, traženju zanimljivijih načina prenošenja znanja i kreiranju atmosfere za ležernije uspostavljanje kontakata i komunikaciju u poslovnim okvirima“, rekli su iz Telekoma.

Upravo zato, kako su poručili, sa nestrpljenjem iščekuju otvaranje 6. juna u Kotoru.

Iz Telekoma su podsjetili da je njihova kampanja 5G za početnike, sa našim poznatim glumcem Petrom Strugarom u glavnoj ulozi, osvojila čak tri priznanja na prošlogodišnjem CIM Forumu.

„Kampanja na duhovit način odgovara na najčešća pitanja i nedoumice o 5G mreži. Osvojila je prvo mjesto u kategoriji Društvene mreže i influenseri, kao i nagrade u kategorijama Kreativna strategija i Kreativna upotreba medija“, zaključuje se u saopštenju.

Detaljnije informacije o temama, učesnicima i kotizacijama, mogu se pronaći na sajtu https://mediaforum.me/.

