Svjetski hotelski brend Crowne Plaza stiže u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici kompanije Magnum Development i prestižnog hotelskog operatora IHG, potpisali su ugovor o izgradnji hotela Crowne Plaza u Kolašinu.

Predstavljanju projekta i potpisivanju ugovora prisustvovao je premijer Dritan Abazović, koji je ocijenio da je najvažnija stvar za budući razvoj u turizmu da Crna Gora ima svjetske brendove, da bude dio ukupne svjetske mape turizma i da je tržište i gosti prepoznaju vrlo lako.

“Ljudi sada traže unikatna mjesta, čist vazduh i rijeke, ne žele veliku gužvu i žele luksuz krajnje kompatibilan sa prirodom. Mislim da u ovom trenutku nijeste mogli da izaberete bolje mjesto za otvaranje Crowne Plaze nego što je to Kolašin”, kazao je Abazović.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, naveo da je zadovoljan što nakon Hayatta u Crnu Goru dolazi i palnetarno poznati hotelski brend Crowne Plaza.

Za Vladu je, kako je naveo, posebno važan razvoj sjevera, poručujući da je na sjeveru veći potencijal nego na jugu.

“Očekujem da u budućem periodu razvoj turizma ide više prema sjeveru nego prema jugu, jer ljudi traže mir, čistu prirodu i unikatna mjesta. To što je vaš projekat uvezan sa zdravstvenim turizmom samo je vrijednost više, jer turisti mijenjaju svoje navike i žele da iskoriste odmor i za unapređenje zdravlja”, objasnio je Abazović.

On je rekao da su svi investitori, naročito kredibilni sa Zapada, više nego dobrodošli u Crnu Goru.

Potpisnicima današnjeg ugovora obećao je da će učiniti sve da se olakšaju administrativne procedure, kako bi hotel bio završen na vrijeme.

Prema riječima Abazovića, Crna Gora je kao zemlja predodređena na turizam i gotovo zavisna od njega, što znači da je obaveza svakog građanina da učini sve što je u njegovoj moći da se svaki stranac osjeća kao kod svoje kuće.

“Nadam se da gostoprimstvo neće nedostajati ni našim građanima, a ni institucijama, da ćemo brže donositi odluke, da nećemo praviti nikakve probleme sa nekakvim administrativnim preprekama i da ćemo naredne godine svjedočiti otvaranju Crowne Plaze u Kolašinu”, zaljučio je Abazović.

