Svjetske berze na novim rekordima

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica su ove sedmice značajno porasle, pa su mnogi berzanski indeksi dostigli rekordne vrijednosti, jer ulagači vjeruju da će centralne banke zapadnih zemalja uskoro početi ciklus smanjenja kamatnih stopa.

Na Wall Streetu je Dow Jones porastao dva odsto na 39.475 bodova, dok je S&P 500 skočio 2,3 odsto na 5.234 poena, a Nasdaq indeks 2,9 odsto na 16.428 bodova.

U fokusu ulagača bila je sjednica čelnika američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed).

Kao što se očekivalo, ostavili su kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 5,25 do 5,5 odsto, prenosi Hina.

No, ulagače je ohrabrila potvrda ranije procjene čelnika Fed-a da bi u ovoj godini mogli smanjiti kamatne stope u tri navrata, uprkos rastu inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u januaru i februaru.

To je na konferenciji za medije potvrdio i predsjednik Fed-a, Jerome Powell.

“Rast inflacije u prva dva mjeseca nije promijenio ukupnu sliku, a to je da se inflacija, premda uz prepreke na putu, postupno spušta prema planiranoj vrijednosti od dva odsto”, rekao je Powell.

To je ohrabrilo ulagače, jer su se plašili da će Fed, zbog jačanja inflacije, odložiti smanjenje kamata.

Objavljene su i nove prognoze čelnika Fed-a, pri čemu su povećali procjenu rasta ekonomije u ovoj godini s prethodnih 1,4 odsto na 2,1 odsto.

Na tržištu novca procjenjivalo se da postoji 56 odsto izgleda da će Fed u junu smanjiti kamate, no nakon sjednice Fed-a, ti su izgledi porasli na više od 70 odsto.

U četvrtak je ulagače prijatno iznenadila švajcarska centralna banka, koja je neočekivano smanjila kamatne stope za 0,25 procentnih poena, na 1,5 odsto.

To je prva velika centralna banka koja je smanjila kamate, nakon dužeg ciklusa zaoštravanja monetarne politike, što se na tržištu smatra prvim signalom da je borba protiv inflacije u zapadnim zemljama gotovo dobijena.

Zahvaljujući svemu tome, i na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle.

Londonski FTSE indeks ojačao je 2,6 odsto na 7.930 bodova, a frankfurtski DAX 1,5 odsto na 18.205 poena. No, pariski CAC oslabio je 0,2 odsto na 8.151 bod.

Tokom sedmice su mnogi važni berzanski indeksi – od Dow Jonesa, S&P 500 i Nasdaqa preko evropskog STOXX 600 do MSCI indeksa svjetskih berzi, dostigli rekordne vrijednosti.

