Sveti Stefan se otvara u petak

Budva, (MINA-BUSINESS) – Grad-hotel Sveti Stefan biće, nakon dvije godine, otvoren u petak, a prve zvanične goste primiće za svoj 63. rođendan, potvrđeno je Vijestima iz kompanije Adritic properties, koja gazduje hotelskim kompleksom Sveti Stefan – Miločer.

Malo paštrovsko ribarsko naselje, srednjovjekovno utvrđenje koje je vjekovima odolijevalo najezdama osvajača, 13. jula 1960. godine pretvoreno je, odlukom tadašnjih komunističkih vlasti, u mondensko ljetovalište, a Vlada DPS-a ga je 2007. godine dala u višedecenijski zakup.

Nesporazumi u protekle dvije godine, zbog čega je Sveti Stefan bio zatvoren, po svoj prilici su donekle prevaziđeni na relaciji Vlada Dritana Abazovića – zakupac, biznismen Petros Statis, međutim, pred međunarodnim Arbitražnim sudom u Londonu i dalje se vodi spor, kojim Adriatic properties traži da mu se na ime kršenja ugovora isplati sto miliona EUR.

I problem sa mještanima, koji su prije dvije godine polomili kapiju na Kraljičinoj plaži i učinili je javnom, po svoj prilici su riješeni, jer se kapija “vratila” na tu najljepšu crnogorsku plažu. Ovoga ljeta Kraljičina plaža biće rezervisana za goste od osam do 20 sati, a potom otvorena za javnost.

Da se sve užurbano priprema u kompleksu Miločerskog parka, bilo je jasno u petak, jer su radnici uređivali parkovske površine, čistili kompletnma prostor, dok su obavljane i poslednje pripreme da u funkciji bude i Kraljeva plaža ispod vile Miločer.

Vijestima je u Adritic propertiesu rečeno da će i ta plaža biti u funkciji čim budu obezbijeđeni spasioci, kao što su zapadna svetostefanska plaža i Kraljičina plaža.

