Stvoriti povoljan poslovni ambijent za preduzetnice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U poslovnoj klimi Crne Gore postoje brojni podsticaji za žene preduzetnice, ali zahtijevaju digitalnu pismenost, saopštili su predstavnici Privredne komore (PKCG) i dodali da zbog toga treba još više osnaživanja znanjem i automatizacije procedura.

Predsjednica Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo PKCG, Jasna Pejović, kazala je da su podsticaji za preduzetnice od onih edukativnih do konkretnih finansijskih, ali da bi se iskoristili treba biti digitalno pismen, pratiti tokove informacija i biti spretan u pisanju prijava na konkurse.

“Vjerujem da nam treba još više osnaživanja znanjem, pojednostavljivanjem i automatizacijom procedura. Voljela bih da u budućnosti vidim više žena preduzetnica u oblastima digitalnog, prvenstveno start up-ovima, jer ove vrste usluga imaju veoma visoku mogućnost ekspanzije i na druga tržišta”, rekla je Pejović za Glasnik PKCG.

Ona je navela da njeno iskustvo u domenu ženskog preduzetništva dolazi iz dvije perspektive.

“Prva je iz uloge suosnivačice tri preduzeća u većinskom vlasništvu žena, pri čemu sam izvršna direktorka dva od njih, preduzeća Digital – Bee i Flourish. Druga je iz perspektive mentorke ženama preduzetnicama kroz programe AWE-Akademija za žene preduzetnice, ali i mentorke brojnim start up preduzećima iz regiona, koje vode žene”, precizirala je Pejović.

Prema njenim riječima, podsticanjem i osnaživanjem žena znanjem, te pružanjem mentorske i finansijske podrške u započinjanju svojih preduzetničkih priča, osnažuje se ne samo žena i njena porodica, već i cijelo društvo.

“U ovom trenutku imamo manje od četvrtine preduzeća u Crnoj Gori u vlasništvu žena, ovaj broj dosta toga govori sam po sebi. Preduzetnički put ima svoje dobre, ali i veoma izazovne strane. Smatram da je potrebna konstantna edukacija, otvoreni razgovori na ovu temu i davanje prilika da se čuju uspješne priče, ali i one neuspješne”, rekla je Pejović.

Ona je ocijenila da se do uspjeha ne dolazi preko noći, a neuspjeh je dio naših života i odlična prilika za učenje.

“Voljela bih da birokratija i strah od nepoznatog ili neuspjeha ne budu razlozi da se odustane od preduzetničke priče, prije nego se i započela. Na svemu ovome ćemo raditi u narednom periodu”, poručila je Pejović.

Ona je navela da je, prema podacima Uprave prihoda i carina, početkom prošle godine poslovalo 8,46 hiljada peduzeća odnosno 24,45 odsto u većinskom ženskom vlasništvu koja su zapošljavala 20,38 hiljada radnika.

“Ovaj rezultat pokazuje povećanje broja privrednih društava u vlasništvu žena 8,45 odsto u poređenju sa 2011. godinom, kada je u Crnoj Gori poslovalo samo 3,02 hiljade preduzeća ili 16 odsto u većinskom vlasništvu žena. Razvojni kapacitet ovih privrednih društava se najviše vidi u broju zaposlenih jer u poređenju sa 2011. godinom, u prošoj godini preduzeća u većinskom vlasništvu žena su zapošljavala 44 odsto više radnika”, kazala je Pejović.

Posmatrano po sektoru poslovanja, žene su najčešće vlasnice kompanija koje posluju u sektoru trgovine 27,4 odsto, zatim u sektoru stručne, naučne i tehničke djelatnosti 17,5 odsto, sektoru usluga smještaja i ishrane 11 odsto i ostalih uslužnih djelatnosti.

Ona je, na pitanje da uporedi Crnu Goru sa regionom, odnosno Evropom, rekla da je Međunarodna organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u izvještaju prošle godine, u kojem analizira politike i okruženje za podršku rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj, navela da je najveće unapređenje napravljeno u Crnoj Gori baš u dijelu unapređenja ženskog preduzetništva.

“Naime, prema dokumentu veliki naglasak je stavljen na razvoj politika i praktičnu primjenu preduzetničkog učenja na sistemskom nivou, prikazujući jasan napredak u implementaciji politika preduzetničkog učenja na svim nivoima. Od usvajanja Strategije razvoja ženskog preduzetništva 2015-2020, primjetno je povećanje učešća žena vlasnica kompanija 4,6 odsto kao i povećanje učešća žena u samozapošljavanju deset odsto za period od 2018. do prošle godine”, navela je Pejović.

Koordinacioni odbor za žensko preduzetništvo PKCG postoji već 17 godina. Djelokrug rada tog Odbora obuhvata stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za uključivanje žena u preduzetništvo.

Pejović je kazala da će se u okviru rada Odbora, između ostalog, baviti unapređenjem položaja žena na tržištu rada, aktivno učestvovati u izradi i implementaciji strateških i drugih dokumenata u cilju definisanja instrumenata i mjera podrške ženskom preduzetništvu, praćenjem sprovođenja Strategije razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021- 2024. godine sa akcionim planom, davanjem predloga za donošenje odgovarajućih propisa za otklanjanje postojećih biznis barijera, saradnjom sa institucijama u Crnoj Gori koje pružaju podršku ženskom preduzetništvu, kao i sa međunarodnim organizacijama i institucijama u Crnoj Gori koje pružaju podršku ekonomskom osnaživanju žena.

