Strateškim pristupom do privrednog razvoja Kolašina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Strateškim pristupom države i vizijom nove lokalne samouprave kroz privlačenje direktnih stranih investicija, kao i ulaganjem u infrastrukturu omogućiće se Kolašinu privredni razvoj na kojem bi mu pozavidjele i razvijenije opštine, ocijenio je predsjednik Demokratske Crne Gore, Aleksa Bečić.

On je u čestitki povodom 28. avgusta, Dana opštine Kolašin, kazao da Kolašin ima svijetlu budućnost što dokazuje i činjenica da svakodnevno njegove prirodne ljepote i atraktivnu ponudu obilaze turisti iz cijelog svijeta, pospješujući lokalnu zajednicu da plasmanom turističke ponude omogući sebi više radnih mjesta, bolje uslove života i veći standard.

“Kolašinci su u svim vremenima pokazali mudrost, hrabrost i odlučnost da se odupru ideologijama zla, a dali su nemjerljiv doprinos za očuvanje slobode kroz borbu protiv fašizma, čime su sebi trasirali put blagostanja i ekonomskog prosperiteta”, rekao je Bečić.

On je Dan opštine čestitao predsjedniku Opštine, Vladimiru Martinoviću, predsjedniku Skupštine opštine, Vasiliju Bulatoviću i svim građankama i građanima Kolašina.

“U nadi da će novo rukovodstvo ispuniti sve ciljeve koje su postavili sebi u zadatak, da će uspješno zadržati mlade ljude i pospiješiti ih da se kroz bavljenje preduzetništvom ostvare u svojoj sredini, još jednom svim građankama i građanima, kao i rukovodstvu čestitam Dan opštine Kolašin”, navodi se u čestitki Bečića.

