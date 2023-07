Stopirati kupovinu trajekta AF Franceska

Bar, (MINA-BUSINESS) – Demokratska Crna Gora traži od Barske plovidbe da stopira kupovinu trajekta AF Franceska, kako bi o tome na jesen odlučivala nova vlada i resorno ministarstvo.

Odbornik Demokrata u Skupštini Opštine Bar, Momčilo Leković, kazao je da bi to bio mudar potez odgovorne državne kompanije i odgovornih ljudi koji osluškuju glas građana.

“Poštujući odluku da ne prisustvuju skupštinskom zasjedanju najavljenom u ponedjeljak, koje će sasvim izvjesno na momente imati i primise samopromocije baš onih političkih subjekata čija je trodecenijska politika i dovela do toga da danas u državnoj floti nemamo nijedan feri, od Barske plovidbe, kao odgovorne kompanije, u ime velike većine građana tražimo da stopira kupovinu trajekta AF Franceska i relaksira javnost, kako bi o tome na jesen odlučivala nova vlada i novo resorno ministarstvo”, naveo je Leković u saopštenju.

Prema njegovim riječima, nakon što je novoizabrani upravni odbor Barske plovidbe donio odluku da na jesen kupi 44 godine star trajekt AF Francesca koji pripada italijanskoj pomorskoj kompaniji Adria Ferries iz Ankone, za iznos od pet ili šest miliona EUR, uznemirenje javnosti, naročito barske, danima ne jenjava.

“U posljednjih desetak dana čuli smo brojne i reklo bi se sasvim opravdane kontra argumente u vezi sa kupovinom trajekta koji je prvi put porinut davne 1979. godine. I dok su se pred crnogoskom javnošću ređali kritičari ovakve odluke, među kojima je i barski lokalni parlament čiji sam i ja dio, a koji je tražio objašnjenje u vezi sa kupovinom baš ovog broda, od kompanije Barska plovidba do sada nijesmo dobili nijedan argument za, osim opšte poznate činjenice da je obnavljanje linije Bar-Bari prijeko potrebno našoj zemlji”, rekao je Leković.

On je kazao da je tačno da je potreba Crne Gore, grada i kompanije “spajanje obala”, ali se to spajanje, kako je ocijenio, ne može i ne treba izvesti po svaku cijenu, odnosno ne razmišljajući dugoročno, već samo na kratke staze.

Leković je naveo da je to njegov i stav odborničkog kluba koji zastupa, kao i velike većine građana Bara i Crne Gore.

“Eventualnom kupovinom AF Franceske možda rizikujemo da se nakon manje od decenije ponovo prisjetimo tragičnih scena našeg pomorstva i privrede, kada smo sa sjetom na posljednji vijađ ispraćali Bijeli svetac kako su ga svi u Baru zvali, koji je u Turskoj okončao svoj život u rezalištu kao staro gvožđe. Na istom mjestu skončao je i njegov prethodnik u floti barskog brodara, Crveni svetac”, poručio je Leković.

On je saopštio da bi upravo i AF Franceska, sagledavajući sve indikatore i osobine, a najviše godine, ako ne odmah, onda već za koju godinu, mogla doživjeti istu sudbinu.

“Našoj privredi i pomorstvu treba dugoročna vizija i relativno mlad, operativan, ekonomičan i na duže staze funkcionalan brod, koji će zadovoljiti potrebe i predstavljati zalog za budućnost”, zaključio je Leković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS