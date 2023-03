Spašavanje banaka podstaklo rast Wall Streeta

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi porasli jer su, zahvaljujući spašavanju dvije banke, popustila strahovanja od krize i jer se ulagači nadaju usporavanju tempa povećanja kamata američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed).

Dow Jones ojačao je 1,17 odsto, na 32.246 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,76 odsto, na 3.960 poena, a Nasdaq indeks 2,48 odsto, na 11.717 bodova, prenosi Hina.

Nakon što je danima bio pod pritiskom zbog propasti dvije američke banke – Silicon Valley (SVB) i Signature – u četvrtak je S&P 500 indeks bankarskog sektora porastao više od dva odsto jer je ulagače ohrabrilo spašavanje First Republic banke.

Zbog finansijskih problema, cijena dionice te banke oštro je pala prethodnih dana, no u četvetak je grupa velikih banaka, uključujući JP Morgan Chase i Morgan Stanley, odlučila položiti u First Republic 30 milijardi USD.

„Banke paze jedna na drugu. Prošlog vikenda su dvije banke propale, što je narušilo povjerenje u sistem, pa sada najveće banke spašavaju onu koju smatraju važnijom”, kazao je direktor u Huntington Private Bank, John Augustine.

Zahvaljujući tome, popustila su strahovanja od bankarske krize. Tim više što je dan prije švajcarska centralna banka odobrila kreditnu liniju od 54 milijarde USD za pomoć Credit Suisseu.

Pozitivno na tržište utiču i špekulacije da bi zbog problema u bankarskom sistemu i popuštanja inflacionih pritisaka američka centralna banka mogla usporiti tempo povećanja kamatnih stopa.

Još prošle sedmice očekivalo se da će Fed na sjednici u martu povećati kamate agresivnih 0,50 postotnih bodova, no sada mnogi smatraju da će kamate biti povećane 0,25 postotnih bodova, a neki da Fed uopšte neće podići kamate ovoga mjeseca.

Šta će Fed učiniti naredne sedmice, ostaje da se vidi.

Evropska centralna banka (ECB) je u četvrtak povećala ključne kamate 0,5 postotnih bodova, iako se na tržištu špekulisalo kako bi problemi u bankama mogli navesti ECB na blaže povećanje kamata.

Uprkos odlučnosti ECB-a, na evropskim berzama cijene dionica su u četvrtak porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,89 odsto, na 7.410 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,57 odsto, na 14.967 bodova, a pariski CAC 2,03 odsto, na 7.025 bodova.

