Spajić: Zaključena transakcija od 687 miliona EUR i kamatnom stopom od 5,8 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na londonskoj berzi upravo je zaključena sedmogodišnja transakcija u iznosu od 687 miliona EUR i kamatnom stopom od 5,8 odsto, kazao je premijer Milojko Spajić.

„Ukoliko znamo da je američka obveznica na istu ročnost 4,2 odsto, ili da je bezrizični EURIBOR na četiri odsto, razumijemo koliko su povoljni uslovi“, naveo je Spajić na društvenoj mreži X.

On je rekao da će se tako obezbijeđen novac koristiti isključivo za vraćanje starih kredita, kao i infrastrukturne projekte za razvoj države.

„Nažalost, ovih dana smo svjedočili užasnim i senzacionalističkim medijskim natpisima o transakciji, koji su prkosili svim pravilima londonske berze koji nalažu da transakcija nije javna dok se ne završi čitav proces, kada ta obveznica može slobodno da se trguje na berzi i da svi njeni detalji postaju dostupni svima“, kazao je Spajić.

Uprkos tome, kako je naveo, pojedini mediji i kvazi analitičari nijesu prestajali da bombarduju javnost sa špekulacijama, poluistinama i lažnim informacijama prije završetka procesa.

„Upravo je takvo ponašanje, koje ne postoji nigdje u civilizovanom svijetu, kreiralo dosta nestabilnosti na tržištu i jako otežalo rad našem timu“, dodao je Spajić.

On je kazao „da je malo zemalja u kojima javna scena radi šačice senzacije i ogromnog primitivnog neizdrža, a ponekad i političkih interesa, radi otvoreno protiv interesa sopstvene države, kao kod nas“.

„Ali tu smo gdje smo – znali smo kakvu bitku bijemo! Najbitnije da je sve uspješno završeno sa nevjerovatnim rezultatima, zahvaljujući sjajnom timu Ministrastva finansija. Svaka vam čast ljudi, moj duboki naklon“, naveo je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS